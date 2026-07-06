Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người khẩn cấp với một giáo viên liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh.
Sáng 6/7, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân Tối cao: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Trước đó vào chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy.
Theo VOV
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc vừa chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cấp tỉnh, yêu cầu làm rõ thông tin liên quan kết quả điểm thi môn Toán.
Công an tỉnh Tuyên Quang đã thông tin chính thức về việc vào cuộc xác minh, kiểm tra thông tin liên quan đến điểm thi môn Toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026.
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