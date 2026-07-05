Theo nguồn tin của VietNamNet, chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến những dấu hiệu vi phạm xảy ra trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nguồn tin, việc thi hành lệnh giữ người được thực hiện sau hơn hai ngày cơ quan chức năng khẩn trương xác minh các thông tin phản ánh liên quan đến kết quả thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, quá trình điều tra được triển khai dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang, cùng sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và các cơ quan liên quan nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Hà Duy. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Trước đó, ngay sau khi xuất hiện phản ánh về dấu hiệu bất thường liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, chấm thi và công bố kết quả, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Đến chiều 5/7, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang cho thấy, tỉnh có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi.

Đáng chú ý, trong đó có tới 146 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) tập trung với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).