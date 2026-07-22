Ngày 22/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Huyền (28 tuổi, trú xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định và lệnh đối với Phạm Thị Huyền. Ảnh: CACC.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Phạm Thị Huyền thường xuyên sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook và TikTok để quảng cáo, rao bán các sản phẩm trang sức kim loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra cửa hàng tại số 54 đường Lý Thái Tổ, xã Lương Tài.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Huyền đang trực tiếp bày bán 283 sản phẩm trang sức gồm dây chuyền, vòng tay, nhẫn và khuyên tai bằng kim loại vàng Auth 750 (18K). Trên các sản phẩm đều in, khắc logo, tên của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Hermès, Cartier, Chanel, Van Cleef & Arpels (VCA) và BVLGARI.

Kết quả định giá xác định tổng giá trị số hàng hóa vi phạm là 3 tỷ 955 triệu đồng.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CACC.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.