Ngày 31/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.V.L. (trú thôn Nà Lá, xã Minh Ngọc, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tài xế L.V.L. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, L.V.L. là nhân viên hợp đồng lái xe cho một công ty cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Ngày 11/6, L.V.L. điều khiển xe máy chở nữ du khách người Anh W.M.G. lưu thông trên tuyến đường từ xã Cán Tỷ đi xã Yên Minh.

Khi đến Km10+200, đoạn qua thôn Túng Tẩu, xã Yên Minh, trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn trượt, dốc cao và tầm nhìn hạn chế, L.V.L. điều khiển xe vượt phương tiện khác nhưng không bảo đảm an toàn, dẫn đến mất lái và gây tai nạn.

Nữ du khách bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do đa chấn thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định.