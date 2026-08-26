Ngày 26/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Vụ án liên quan việc cho thuê đất bãi bồi ven sông tại xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, nay thuộc xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ.

Các bị can gồm: Trần Văn Trò, nguyên Chủ tịch UBND xã Trung Hà; Sái Văn Thường, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã và Đỗ Thị Hiền, nguyên công chức địa chính xã.

Bị can Trần Văn Trò. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2024, ông Trần Văn Trò giữ chức Chủ tịch UBND xã Trung Hà, có trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Ông Trò biết việc cho thuê đất bãi bồi ven sông không thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã nhưng vẫn chỉ đạo ông Sái Văn Thường cùng cán bộ, nhân viên cấp dưới tổ chức cho thuê đất.

Có 8 hộ dân được cho thuê đất bãi bồi ven sông tại khu vực thôn 1 và thôn 2, xã Trung Hà (nay thuộc thôn Trung Hà 2, xã Nguyệt Đức).

Quá trình cho thuê đất, ông Trò bị xác định không chỉ đạo cán bộ chuyên môn đo đạc, xác định diện tích thực tế để bàn giao tại thực địa. Việc này dẫn đến diện tích các hộ dân sử dụng thực tế lớn hơn nhiều so với diện tích ghi trong hợp đồng.

Bị can Sái Văn Thường. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Bị can Đỗ Thị Hiền. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo tài liệu điều tra, tổng diện tích 8 hộ dân thực tế sử dụng là 264.844,87m², trong khi tổng diện tích ghi trong các hợp đồng thuê đất chỉ 36.200m². Phần diện tích chênh lệch hơn 228.000m².

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.