Liên quan vụ án xảy ra tại khách sạn Lynn Times Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, nguồn tin của VietNamNet cho biết Nguyễn Minh Hiếu đã có một bức thư tay gửi cô gái quốc tịch Mỹ.

Bức thư là một trong những tài liệu liên quan được đề cập trong quá trình giải quyết vụ án. Nội dung cụ thể của bức thư chưa được công bố nhằm bảo đảm quyền riêng tư, bí mật thư tín của những người liên quan.

Luật sư Lê Hồng Hiển, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, xác nhận Nguyễn Minh Hiếu có viết thư tay gửi bị hại.

Theo luật sư Hiển, sau sự việc, cô gái đã đi khám, điều trị và bị ảnh hưởng về tâm lý. Do hơn 2 tuần sau sự việc, cô gái mới trình báo nên quá trình thu thập một số tài liệu, dấu vết gặp khó khăn.

Luật sư cho biết phía bị hại đã hệ thống hóa, giao nộp cho cơ quan chức năng một số tài liệu liên quan để phục vụ quá trình xác minh, điều tra. Trong số này có thư viết tay cùng một số tài liệu và dữ liệu khác. Việc đánh giá nội dung, giá trị chứng minh của các tài liệu thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng.

Khởi tố Nguyễn Minh Hiếu về tội Hiếp dâm

Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác của chị N.T.Q.T. (24 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, lưu trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo nội dung tố giác, chị T. cho rằng Nguyễn Minh Hiếu có hành vi giao cấu trái ý muốn với mình ngày 5/7 tại căn hộ SK125 thuộc khách sạn Lynn Times Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi tiếp nhận tố giác, cơ quan điều tra làm việc với bị hại, những người biết sự việc và những người liên quan để xác minh.

Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu về tội Hiếp dâm, quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an cho biết việc thông tin về vụ án nhằm giúp các cơ quan, tổ chức và người dân hiểu đúng bản chất vụ việc, tránh những thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.