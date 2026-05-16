Ngày 16/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) và các đơn vị liên quan để nghiên cứu, sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng thực tiễn tình hình hiện nay.

Một trong những giải pháp trọng tâm đang được nghiên cứu là tổ chức giao thông linh hoạt, phân làn đường theo giờ cao điểm (phân làn đảo chiều). Theo đó, vào giờ cao điểm buổi sáng, cơ quan chức năng sẽ mở nhiều làn đường cho xe từ ngoại ô vào trung tâm và thực hiện ngược lại vào giờ tan tầm buổi chiều.

Tại Hà Nội, Cục CSGT đang tiến hành nghiên cứu cách tổ chức giao thông tại hai tuyến đường huyết mạch là Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương.

Hàng rào phân làn BRT trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội). Ảnh: Thạch Thảo

Phương án được tính đến là xén dải phân cách giữa đường để tối ưu hóa việc phân làn đường ưu tiên, giúp chuyển đổi dòng xe phụ thuộc vào lưu lượng phương tiện tham gia giao thông theo thời gian thực.

Mô hình này tương tự như cách tổ chức giao thông tại tuyến đường Cộng Hòa (TPHCM) đã bắt đầu triển khai từ ngày 15/5.

Bên cạnh việc phân làn, việc chuẩn hóa tổ chức giao thông tại các nút giao cũng là ưu tiên hàng đầu. Các nghiên cứu bao gồm việc điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông đáp ứng lưu lượng phương tiện theo thời gian thực, bố trí khu vực làn chờ đèn tín hiệu riêng cho xe mô tô, xe gắn máy, cùng với việc hoàn thiện hệ thống biển báo và vạch kẻ đường.

Đáng chú ý, yếu tố an toàn giao thông còn được tính toán chi tiết thông qua việc nghiên cứu trồng cây xanh tại dải phân cách và ven đường. Mục tiêu là đảm bảo cây xanh không che khuất tầm nhìn của người lái xe và hạn chế tình trạng cây gãy, đổ gây cản trở giao thông trong mùa mưa bão.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, về tầm nhìn dài hạn, các đơn vị chức năng đề xuất quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ, phát triển hệ thống giao thông công cộng thuận tiện để người dân tự nguyện hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.