Hình ảnh được chia sẻ trên Instagram cho thấy chiếc Porsche Taycan Turbo S chìm trong biển lửa bên lề đường. Người quay clip ban đầu nghi ngờ đây là một mẫu xe thể thao gặp sự cố, sau đó nhận ra biển số màu xanh đặc trưng của xe điện tại Ấn Độ và xác nhận đây là một mẫu ô tô chạy điện.

Tại hiện trường, không có ai đứng gần chiếc xe ngoài một vài người qua đường đứng quan sát từ phía đối diện. Nhiều khả năng, chủ xe đã rời khỏi phương tiện ngay sau khi phát hiện cháy để đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ cháy.



Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân khiến chiếc Porsche Taycan Turbo S bốc cháy. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng sự cố nhiều khả năng liên quan đến pin hoặc hệ thống điện của xe.

Trước đó, vào tháng 12/2024, Porsche và Audi từng công bố đợt triệu hồi 207 xe, trong đó có 176 chiếc Taycan và 31 chiếc Audi e-tron GT/RS e-tron GT, do lo ngại lỗi kỹ thuật ở mô-đun pin từ khâu sản xuất. Các lỗi này có thể khiến nhiệt độ pin tăng cao, dẫn đến chập mạch và nguy cơ cháy nổ.

Do vậy, không loại trừ khả năng chiếc Taycan Turbo S gặp nạn tại Indore nằm trong diện triệu hồi và sự cố xuất phát từ lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.

Siêu xe cháy trơ khung.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, chiếc Porsche Taycan Turbo S nói trên thuộc sở hữu của Sanskar Daryani, một nhà sản xuất âm nhạc sống tại Indore. Anh mua chiếc xe vào tháng 3/2022. Đây là chiếc Taycan Turbo S thứ hai được giao tại Ấn Độ và là chiếc đầu tiên xuất hiện tại bang Madhya Pradesh.

Ngoài Taycan Turbo S, Sanskar Daryani còn sở hữu bộ sưu tập xe sang và siêu xe đáng chú ý. Nổi bật nhất là Lamborghini Huracan Evo Spyder – chiếc đầu tiên được bàn giao tại Ấn Độ, sơn màu Verde Citrea nổi bật. Bên cạnh đó là McLaren 570S Spyder, Porsche 718 Boxster Spyder, cùng nhiều mẫu xe cao cấp khác như BMW Z4 mui trần, BMW X6, Mercedes-AMG GLE 53 Coupe, Mini Cooper S Convertible…

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy nổ với các mẫu xe hiệu suất cao sử dụng pin dung lượng lớn, dù công nghệ an toàn đã có nhiều bước tiến trong những năm gần đây.

Theo Cartoq

