Xem video:

Theo nội dung clip do tài khoản Instagram Babayaga_racing đăng tải, vụ việc xảy ra trên tuyến Highway 301, khu vực gần Tampa. Ban đầu, nhiều người cho rằng tài xế Supra cố tình thực hiện các màn biểu diễn như đốt lốp hay quay vòng, nhưng hình ảnh cho thấy chiếc xe chỉ đang tăng ga bình thường, không có dấu hiệu mất độ bám do trượt bánh.

Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, chiếc Supra bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều và bị một xe khác tông vào phần hông sau. Cú va chạm mạnh khiến Supra xoay tròn, văng qua nhiều làn đường và lao thẳng vào khu đất của một đại lý ô tô bên đường.

Chưa rõ chiếc Supra có va chạm trực tiếp với các xe đang trưng bày tại đại lý hay không, nhưng theo video, nó đã đâm gãy nhiều biển báo, húc vào một cột điện trước khi lật ngửa, nằm sát khu vực xe tồn kho. Một tình huống trớ trêu khi chiếc xe gặp nạn lại “hạ cánh” đúng nơi bán xe Toyota.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thương tích của các tài xế liên quan. Nhiều khả năng thiệt hại chủ yếu là về phương tiện và tài sản. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải là “tai nạn rẻ tiền”. Chỉ cách đây không lâu, một chiếc Toyota Supra MKIV đã được bán với giá 220.000 USD tại phiên đấu giá Mecum Kissimmee, cho thấy giá trị sưu tầm rất cao của dòng xe này.

Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo quen thuộc: đường công cộng không phải là đường đua. Việc sở hữu một chiếc xe mạnh không đồng nghĩa với việc đủ kỹ năng để kiểm soát nó. Trong tai nạn này, người lái xe ở làn ngược chiều hoàn toàn tuân thủ luật giao thông nhưng vẫn trở thành "nạn nhân".

Theo Hotscars