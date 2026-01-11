Cảnh sát tỉnh bang British Columbia (Canada) cho biết, trong dịp Giáng sinh đã tạm giữ 14 phương tiện vì vi phạm tốc độ; riêng ngày 30/12, hàng loạt tài xế bị xử lý trên tuyến Sea to Sky, cung đường du lịch nổi tiếng nối Vancouver với khu vực miền núi.

Theo thông tin từ cảnh sát, một nữ tài xế điều khiển chiếc Porsche Cayman GT4 màu vàng đã bị phát hiện chạy tới 168 km/h trên đoạn đường giới hạn 80 km/h, tức vượt quá tốc độ cho phép hơn gấp đôi. Sự việc xảy ra ngày 30/12/2025 trên tuyến Sea to Sky Highway.

Khi bị dừng xe, người phụ nữ này đề nghị lực lượng chức năng “xem xét nhẹ tay” vì hôm đó là sinh nhật của mình. Tuy nhiên, lời xin xỏ không mang lại kết quả. Cảnh sát đã lập biên bản xử phạt 483 CAD và áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện trong 7 ngày theo quy định đối với hành vi chạy quá tốc độ nghiêm trọng.

Chưa dừng lại ở đó, nữ tài xế còn phải đối mặt với chi phí bảo hiểm tăng cao trong ít nhất 3 năm tới, do bị xếp vào nhóm rủi ro cao, với tổng số tiền ước tính khoảng 2.500 CAD.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an toàn giao thông. Dù là dịp gì, nếu lái xe thiếu ý thức, người vi phạm đều phải chịu hậu quả,” hạ sĩ McLaughlin nhấn mạnh.

Không chỉ riêng chiếc Porsche nói trên, trong cùng ngày, cảnh sát cũng xử lý một xe Volkswagen thuê và một xe Subaru chạy lần lượt 154 km/h và 149 km/h trên tuyến đường này. Tài xế Subaru cho rằng bị xe Volkswagen bám sát phía sau, trong khi người lái VW giải thích muốn vượt lên trước khi kết thúc làn nhập làn.

“Làn nhập làn không phải nơi để ganh đua tốc độ. Cùng lắm, bạn chỉ tiết kiệm được vài giây; tệ nhất là tai nạn nghiêm trọng hoặc mất hàng giờ vì bị tạm giữ xe,” ông McLaughlin cảnh báo, đồng thời khuyến cáo tài xế nên xuất phát sớm và tuân thủ tốc độ cho phép.

Theo CTV News, Sea to Sky Highway đang trở thành “điểm nóng” về vi phạm tốc độ. Riêng ngày Giáng sinh, 14 phương tiện đã bị tạm giữ sau khi bị ghi nhận chạy quá tốc độ ít nhất 40 km/h.

Theo Carscoops

