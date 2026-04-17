Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 13/4, Y Gin Ta Byă cùng Lê Hồng Hiền (16 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) đi ăn nhậu. Sau đó, cả hai về phòng trọ của Y Gin ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk để ngủ.

Đến khoảng 2h ngày 14/4, Y Gin Ta Byă rủ Hiền đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.

Y Gin Ta Byă sau khi bị bắt giữ. Ảnh: SĐ

Khi đến đường Hùng Vương, hai đối tượng thấy một ô tô đậu trên lề đường, không có người trông coi. Y Gin Ta Byă kéo mạnh cửa thì phát hiện cửa không khóa nên cả hai lên xe tìm tài sản.

Sau một hồi lục lọi không được gì, Y Gin Ta Byă thấy chìa khóa vẫn cắm sẵn trên ô tô nên rủ Hiền lấy trộm xe.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: Hải Dương

Dù không có bằng lái nhưng Y Gin Ta Byă vẫn điều khiển ô tô chở Hiền đi hết đường Hùng Vương rồi rẽ vào đường Trần Quý Cáp.

Tuy nhiên, do không làm chủ tốc độ, Y Gin Ta Byă đã lái xe lao lên dải phân cách giữa đường, vượt sang phần đường đối diện rồi đâm trúng một xe tải đang đậu trên vỉa hè.

Sau va chạm, Y Gin Ta Byă tiếp tục điều khiển xe di chuyển thêm một đoạn trên đường Trần Quý Cáp rồi leo lên dải phân cách mới chịu dừng lại.

Lúc này, hai đối tượng vừa mở cửa thoát ra ngoài thì bị lực lượng chức năng đang tuần tra phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Hiện tại, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Y Gin Ta Byă, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý Lê Hồng Hiền theo quy định của pháp luật.