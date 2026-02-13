Ngày 13/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Việt Linh (SN 1991, trú xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Hiện trường đổ chất thải trái phép tại khu vực trạm trộn bê tông. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Linh là trạm trưởng trạm bê tông thuộc Công ty CP Bê tông xây dựng và Thương mại Việt Trung (địa chỉ thôn 1, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình).

Với vai trò quản lý, Linh đã trực tiếp quyết định, chỉ đạo đổ trái phép lượng lớn chất thải rắn thông thường gồm bột, bã bê tông thải xuống mương nước giáp trạm trộn và bãi đất trống trong khuôn viên trạm, không lót bạt, che chắn theo quy định, gây phát tán ra môi trường.

Cơ quan chức năng xác định tổng khối lượng chất thải bị đổ trái pháp luật là hơn 113 tấn. Tại cơ quan công an, Linh đã khai nhận hành vi vi phạm.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.