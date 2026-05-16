Liên quan vụ việc gây mất an ninh trật tự xảy ra khoảng 22h ngày 14/5 trên vỉa hè trước số 169 phố Hoàng Cầu, Công an phường Đống Đa (Hà Nội) đã mời những người liên quan đến làm việc, đồng thời khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Người đàn ông mặc áo hồng đạp vào bụng cô gái. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người xô xát trên phố Hoàng Cầu (Hà Nội). Đáng chú ý, clip xuất hiện hình ảnh một người đàn ông được cho là đạp vào bụng phụ nữ, gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn trong thang máy của một tòa nhà. Sau màn lời qua tiếng lại, căng thẳng leo thang thành xô xát.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định những người liên quan gồm: N.H.M. (SN 1982, trú phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D. (SN 1982, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T.T. (SN 1984) và N.T.T. (SN 1989, cùng trú xã Phú Xuyên, Hà Nội); V.H.L. (SN 2001) và N.G.H. (SN 2001, cùng trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Những người liên quan trong vụ việc làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trao đổi với phóng viên, chị N.H. – một trong hai cô gái bị hành hung – cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, cô cùng bạn đi thang máy từ tầng 3 xuống thì gặp nhóm 4 người (gồm 2 nam, 2 nữ) đi từ tầng 5 xuống.

“Khi cửa thang máy mở, một người đàn ông mặc áo xanh hỏi: ‘Xuống à?’. Tôi không trả lời vì nghĩ không phải hỏi mình. Sau đó, người này chạm vào tay tôi và có lời lẽ khó nghe”, chị H. kể.

Theo chị H., cô quay lại hỏi người đàn ông có đang nói chuyện với mình hay không, đồng thời cho rằng hai bên không quen biết nên cô và bạn không có nghĩa vụ phải trả lời.

Hình ảnh chị N.H. bị chấn thương. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Sau khi ra khỏi thang máy, chị H. chuẩn bị lên xe công nghệ về nhà thì thấy người đàn ông mặc áo xanh tiếp tục lời qua tiếng lại với bạn mình. Thấy tình hình căng thẳng, cô chạy đến can ngăn.

Theo lời chị H., trong lúc đôi bên tranh cãi, một người đàn ông mặc áo hồng bất ngờ lao vào tát bạn của cô, khiến vụ việc leo thang thành xô xát giữa nhóm người này với hai cô gái.

“Tôi đứng ra can ngăn và bảo vệ bạn thì bị kéo tóc, đánh vào vùng đầu, mặt. Trong lúc hoảng loạn, hai bên có giằng co qua lại”, chị H. kể.

Theo chị H., một số người dân xung quanh đã vào can ngăn và hỗ trợ gọi công an. Sau khi sự việc tạm lắng, nhóm người liên quan lên xe Lexus rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân cho biết camera tòa nhà có thể đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Sau đó, cô đến bệnh viện thăm khám do đau đầu, sưng vùng va đập, rách niêm mạc miệng và choáng váng.

“Cán bộ công an đã đến bệnh viện đưa tôi về phường viết tường trình. Tôi sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc”, chị H. nói, đồng thời cho biết toàn bộ nội dung trên cũng đã được trình bày với cơ quan công an.