Ngày 29/5, TAND Khu vực 5 - TPHCM mở lại phiên xét xử vụ ly hôn tranh chấp tài sản trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng giữa nguyên đơn là bác sỹ nha khoa Hồ Ngọc Tiên Trung và bị đơn là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, ông Trung vắng mặt, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông cũng không tham gia.

Trước diễn biến trên, HĐXX tạm dừng phiên tòa để hội ý. Sau đó, chủ tọa cho biết thời gian gần đây hệ thống nha khoa của ông Trung bị cơ quan điều tra khám xét, nên chưa rõ ông này có đang làm việc với cơ quan điều tra hay không. Vì vậy, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để xác minh.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Trung và bà Ngọc Anh tổ chức đám cưới vào tháng 10/2001. Đến tháng 3/2015, ông Trung nộp đơn xin ly hôn tại TAND quận Bình Thạnh (nay là TAND Khu vực 5) với lý do “không hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được”. Về tài sản, ông cho biết hai bên tự thỏa thuận. Con chung của hai người khi đó có nguyện vọng sống với mẹ, hiện đã trưởng thành.

Bà Ngọc Anh (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: TP

Về phía bà Ngọc Anh, bị đơn cho biết vẫn mong muốn hàn gắn do còn tình cảm với chồng. Tuy nhiên, nếu buộc phải ly hôn, bà đề nghị tòa giải quyết luôn phần tài sản chung.

Năm 2016, bà Ngọc Anh có yêu cầu phản tố, đề nghị phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân nhưng cho biết chưa thu thập đầy đủ tài liệu liên quan đến khối tài sản này.

Vợ yêu cầu chia tài sản, chồng đề nghị hủy hôn nhân

Đến tháng 6/2024, ông Trung bất ngờ thay đổi yêu cầu từ ly hôn sang “hủy hôn nhân trái pháp luật”, đồng thời đề nghị chỉ chia cho vợ 20% giá trị tài sản tranh chấp.

Ông Trung cho rằng việc đăng ký kết hôn của hai người tại UBND phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cũ) vào năm 2003 là trái quy định do ông không trực tiếp có mặt để thực hiện thủ tục. Dù thừa nhận chữ ký trên bản chính giấy chứng nhận kết hôn là của mình, ông vẫn cho rằng quan hệ hôn nhân không hợp pháp.

Ngoài ra, ông Trung trình bày do nghi ngờ quan hệ huyết thống với con gái nên đã nhiều lần đi giám định ADN và kết quả cho thấy ông không phải cha ruột.

Trong khi đó, bà Ngọc Anh cho rằng quan hệ hôn nhân được xác lập hợp pháp, không có yếu tố lừa dối. Theo bà, ông Trung biết rõ việc con gái không cùng huyết thống nhưng vẫn chấp nhận, đồng ý cho con mang họ của mình. Hai người tổ chức lễ cưới vào tháng 11/2001 tại Lâm Đồng và TPHCM với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè. Sau khi kết hôn, cả hai cùng phát triển hệ thống nha khoa thẩm mỹ trước khi phát sinh mâu thuẫn từ năm 2010.

Bà Ngọc Anh cũng cho biết trong nhiều tài liệu, biên bản làm việc tại tòa từ năm 2015 đến 2024, ông Trung đều xác nhận hôn nhân là tự nguyện và vẫn sử dụng giấy chứng nhận kết hôn trong các giao dịch, gồm mua bán bất động sản đứng tên hai vợ chồng.

Theo bà Ngọc Anh, đến năm 2024, sau khi bà yêu cầu chia toàn bộ tài sản và đề nghị tòa thu thập chứng cứ liên quan đến 4 người con ngoài giá thú của ông Trung với một phụ nữ khác trong thời kỳ hôn nhân, ông Trung mới chuyển sang yêu cầu “hủy hôn nhân trái pháp luật”.

Tại phiên tòa ngày 12/5, ông Trung giữ nguyên yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật và không đồng ý chia tài sản chung do cho rằng quan hệ hôn nhân không hợp pháp. Ông chỉ đồng ý chia cho vợ 20% giá trị tài sản.

Trong khi đó, bà Ngọc Anh giữ nguyên yêu cầu phản tố, đề nghị được ly hôn và phân chia khối tài sản ước tính hơn 1.200 tỷ đồng. Đồng thời, bà yêu cầu tòa triệu tập bà D.T.T.T. (cựu nhân viên của chuỗi nha khoa thẩm mỹ) tham gia tố tụng.

Theo trình bày của bà Ngọc Anh, bà D.T.T.T. là người chung sống như vợ chồng với ông Trung và có 4 người con chung, sinh từ năm 2011 đến 2021, trong thời gian quan hệ hôn nhân giữa bà và ông Trung vẫn tồn tại.

Ngoài ra, bà Ngọc Anh còn cho rằng ông Trung đã chuyển nhiều bất động sản tại TPHCM cho bà T. đứng tên trong thời kỳ hôn nhân. Do đó, bà đề nghị tòa triệu tập người này tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhằm làm rõ nguồn gốc và tính pháp lý của các tài sản.