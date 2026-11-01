Rực rỡ sắc màu với màn trình diễn thể thao dưới nước, dù lượn, ca múa nhạc và hơn 1.500 người tham gia trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, tối 21/11 tại TPHCM.

Tối 21/11, tại công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM), hàng nghìn người cùng vận động viên, cán bộ tham gia lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X- 2026. Sự kiện mang đến nhiều sắc màu với pháo hoa, thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước, Flyboard và dù lượn trên sông Sài Gòn.

Sau 20 năm, TPHCM một lần nữa trở thành địa phương đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc, đánh dấu sự trở lại đầy ý nghĩa trong vai trò chủ nhà.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ khai mạc là màn rước đuốc Đại hội trên sông Sài Gòn. Ngọn lửa thể thao xuất phát từ Bến Nhà Rồng, lần lượt đi qua Cột cờ Thủ Ngữ, cầu đi bộ Thủ Thiêm và khu vực Bến Bạch Đằng, tạo nên hành trình kết nối những dấu ấn lịch sử với diện mạo hiện đại của TPHCM.

Chương trình quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ, vận động viên, được dàn dựng thành hai phần mang tên “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”. Nếu chương đầu tái hiện hành trình hơn 300 năm hình thành, phát triển của vùng đất phương Nam, tôn vinh sự giao thoa văn hóa và kết nối các thế hệ, thì chương hai lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, khắc họa tinh thần quật cường, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của thế hệ Việt Nam.

Tham dự lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, nhấn mạnh lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân cường thì quốc thịnh”, khẳng định sức khỏe của Nhân dân là nền tảng vững chắc cho sức mạnh dân tộc.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 36 đoàn thể thao với hàng nghìn vận động viên đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, tranh tài ở 48 môn thi đấu. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn hun đúc ý chí, bồi đắp nhân cách, kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Bà kỳ vọng các vận động viên thi đấu với khát vọng cao nhất, bản lĩnh vững vàng, tinh thần trung thực và cao thượng; đồng thời đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đầu tư cho thể thao, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, hướng đến những đấu trường châu lục và thế giới.

Với thông điệp “Khỏe mạnh để xây dựng đất nước, vươn ra thế giới; đoàn kết để chinh phục những đỉnh cao”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chính thức tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết sau 20 năm kể từ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ V năm 2006, thành phố một lần nữa vinh dự đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Ông cho biết, TPHCM đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa và hạ tầng. Việc đăng cai Đại hội vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao. Thành phố đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức, mong muốn mang đến một kỳ Đại hội thành công, thể hiện tinh thần đoàn kết và nét đẹp nghĩa tình, hiếu khách.

Phần diễu hành quy tụ 37 đoàn, gồm 36 đoàn thể thao đại diện các địa phương và đoàn trọng tài. Trong đó, đoàn Hà Nội và TPHCM lần lượt xuất hiện ở cuối đội hình các đoàn thể thao, trước đoàn trọng tài.

Ngọn đuốc được xin lửa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, sau đó di chuyển bằng thuyền qua sông Sài Gòn và cập bến khu vực Thủ Thiêm. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương tiếp nhận đuốc từ đoàn vận động viên và châm lửa vào đài đuốc phụ.

Sau đó, drone mang lửa bay về phía đài đuốc chính. Ngọn lửa bừng sáng trên đài trong màn trình diễn ánh sáng kết hợp pháo hoa rực rỡ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được diễn ra từ ngày 14/11/2026 đến ngày 12/12/2026, với sự tham gia của 36 đoàn thể thao, đại diện 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 48 môn thể thao với 973 nội dung thi đấu. Đây không chỉ là dịp đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao và thể thao thành tích cao trên cả nước, mà còn là cơ hội phát hiện, tuyển chọn những tài năng xuất sắc, chuẩn bị lực lượng vận động viên hướng đến các đấu trường thể thao quốc tế trong thời gian tới.