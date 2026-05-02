Sáng 2/5 tại Bắc Ninh, chuỗi giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 chính thức khởi tranh, mở ra không gian thể thao-văn hóa giàu ý nghĩa nhân văn.

Giải đấu mang chủ đề “Thể thao hòa nhập - Lan tỏa tinh thần Việt Nam kiên cường, nhân ái, đoàn kết toàn dân tộc”.

Chuỗi sự kiện năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, gồm giải Para Natuh Pickleball với sự tham gia của 32 cặp đấu (64 VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành phố), VCK cuộc thi ẩm thực cùng các cuộc thi báo chí và nhiếp ảnh về chủ đề văn hóa, thể thao, du lịch.

Trong đó, giải Para Natuh Pickleball là điểm nhấn nổi bật, không chỉ mang giá trị thể thao mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn khi tổ chức thi đấu đôi giữa người khuyết tật và người không khuyết tật. Mô hình này góp phần lan tỏa thông điệp về sự bình đẳng, sẻ chia, thúc đẩy hòa nhập xã hội, đồng thời khơi dậy ý chí vươn lên và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.