Jannik Sinner tiếp tục chứng minh vị thế số 1 thế giới khi vượt qua Rafael Jodar ở tứ kết Madrid Open 2026, qua đó giành vé vào bán kết. Trận đấu cho thấy sự khác biệt rõ rệt về bản lĩnh giữa hai tay vợt.

Jodar nhập cuộc đầy tự tin, sẵn sàng chơi đôi công với đối thủ đàn anh. Tuy nhiên, sau khi bỏ lỡ những cơ hội giành break, tay vợt người Tây Ban Nha dần đánh mất thế trận. Sinner tận dụng tốt thời cơ ở game thứ 5 để bẻ game giao bóng, trước khi khép lại set đầu với chiến thắng 6-2.

Set hai diễn ra căng thẳng hơn khi cả hai liên tục tạo ra cơ hội break nhưng đều không tận dụng thành công. Jodar có tới 5 cơ hội, trong khi Sinner cũng bỏ lỡ 3 lần. Hai tay vợt buộc phải bước vào loạt tie-break sau khi hòa 6-6.

Tại đây, Sinner thể hiện đẳng cấp vượt trội khi thắng tuyệt đối 7-0, qua đó khép lại set hai với tỷ số 7-6 và giành chiến thắng chung cuộc 2-0 đến vào bán kết Madrid Open 2026.

Đáng chú ý, chiến thắng này giúp Sinner trở thành tay vợt nam thứ 6 trong lịch sử lọt vào bán kết ở cả 9 giải ATP Masters 1000 đầu tiên trong năm cùng với Nadal, Djokovic, Federer, Murray và Zverev.

Đây là cột mốc khẳng định sự ổn định và đẳng cấp của tay vợt người Italia trên hệ thống giải đấu danh giá nhất ATP Tour.