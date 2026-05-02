Highlights Jannik Sinner 2-0 Arthur Fils (nguồn: Tennis TV)

Trận bán kết đơn nam Madrid Open 2026 giữa Jannik Sinner và Arthur Fils đã diễn ra với thế trận một chiều khi tay vợt số 1 thế giới thể hiện đẳng cấp vượt trội.

Ngay từ những game đầu tiên, Fils đã cho thấy dấu hiệu tâm lý khi phải rất vất vả mới giữ được game giao bóng.

Sinner vẫn duy trì phong độ hủy diệt - Ảnh: RG

Trong khi đó, Sinner thi đấu lạnh lùng và chính xác như một “cỗ máy”. Những pha điều bóng chuẩn xác từ cuối sân liên tục đẩy Fils vào thế bị động.

Tay vợt người Pháp không thể chịu nổi sức ép và mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng, qua đó để mất hai break liên tiếp ở game 3 và game 5. Sinner nhanh chóng vươn lên dẫn 5-1 trước khi khép lại set đầu với tỷ số 6-2.

Sang set hai, Fils thi đấu tự tin hơn và phần nào cải thiện được cảm giác bóng. Tuy nhiên, việc lựa chọn lối chơi đôi công với Sinner khiến anh tiếp tục gặp bất lợi. Dù cứu thành công hai break-point ở game 5, Fils vẫn không thể đứng vững trước sức ép liên tục từ đối thủ.

Bước ngoặt đến ở game 9 khi Sinner giành break quan trọng. Cầm giao bóng ở game quyết định, tay vợt người Italia không mắc sai lầm nào, khép lại set hai với tỷ số 6-4. Chiến thắng 2-0 giúp Sinner hiên ngang tiến vào chung kết Madrid Open 2026.

Zverev giành vé vào chung kết gặp Jannik Sinner - Ảnh: RG

Ở trận đấu sau đó, Alexander Blockx gây bất ngờ tại Madrid Open nhưng không thể vượt qua đẳng cấp của Alexander Zverev.

Tay vợt số 3 thế giới thắng 6-2, 7-5 sau 1 giờ 37 phút, dù Blockx nỗ lực cứu nhiều break-point. Kết quả này giúp Zverev giành vé vào chung kết gặp Jannik Sinner.