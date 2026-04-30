Ngay sau khi xuất phát, các tay đua nhanh chóng tổ chức tấn công hòng tìm kiếm những danh hiệu, giải thưởng ở chặng cuối cùng. Võ Thanh An (Vĩnh Long) và Phạm Quốc Cường (Đồng Tháp 1) lần lượt giành chiến thắng ở hai giải thưởng dọc đường.

Sau đó, tay đua người Thụy Sĩ Christoph Janssen thi đấu nổi bật khi làm đầu kéo chủ lực, thể hiện tinh thần cống hiến và được trao danh hiệu VĐV ấn tượng của giải.

TPHCM giành nhất đồng đội

Tuy nhiên, nỗ lực thoát đi của nhóm 5 tay đua đi đầu bất thành, khi cách đích khoảng 1km bị tốp đông phía sau bắt kịp. Trong màn nước rút quyết định ngay trước Dinh Thống Nhất, dù không nằm trong nhóm đầu nhưng tay đua người Belarus Marchuk Dzianis (Đồng Nai) vẫn tận dụng cơ hội và bứt lên để cán đích đầu tiên. Đây là chiến thắng chặng thứ bảy của tay đua này qua đó khẳng định vị thế “vua nước rút” tại giải năm nay.

Do đoàn đua về đích cùng tốp đông, các danh hiệu chung cuộc không thay đổi. Áo vàng thuộc về Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group). Danh hiệu áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), đánh dấu bước tiến lớn sau nhiều năm giành áo trắng.

Áo xanh chung cuộc thuộc về Marchuk Dzianis, trong khi áo chấm đỏ – vua leo núi thuộc về Mugisha Moise (TP.HCM Vinama). Tay đua trẻ Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) giành áo trắng.

Ở nội dung đồng đội, TP.HCM Vinama xuất sắc đăng quang với cách biệt hơn 3 phút so với đội Công an TP.HCM.

Giải năm nay diễn ra qua 25 chặng xuyên Việt, xuất phát từ Phú Thọ và kết thúc đúng dịp 30/4 lịch sử. Bên cạnh chuyên môn, ban tổ chức và nhà tài trợ Tôn Đông Á còn triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện với tổng kinh phí hơn 2,5 tỉ đồng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của giải đấu.

Kết quả chung cuộc:

Áo vàng: Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group)

Áo cam: Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7)

Áo xanh: Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai)

Áo chấm đỏ: Mugisha Moise (TP.HCM Vinama)

Áo trắng: Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai)

Vô địch đồng đội: TP.HCM Vinama

Giải phong cách: CLB Hà Nội

VĐV ấn tượng: Christoph Janssen (Đồng Tháp 1)