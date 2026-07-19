Giải diễn ra trong hai ngày 5-6/9 tại FLC Golf Links Sầm Sơn với sự tham dự của 11 hội golf khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Các đội sẽ tranh tài ở hai nội dung đối kháng đồng đội Fourball và đối kháng cá nhân Singles Match, hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn.

Một điểm nhấn của mùa giải năm nay là chính sách hỗ trợ toàn diện khi BTC miễn 100% lệ phí tham dự, đồng thời tài trợ phí sân và 2 đêm lưu trú cho các đội tuyển. Bên cạnh đó, điều lệ cũng quy định chặt chẽ về điều kiện đăng ký nhằm đảm bảo tính công bằng và giữ vững bản sắc đại diện địa phương.

BTC công bố giải đấu

Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn góp phần quảng bá du lịch golf, thu hút đông đảo golfer và du khách đến với Thanh Hóa, tiếp tục khẳng định vị thế là giải golf đồng đội uy tín hàng đầu khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Giải đấu do Hiệp hội Golf Việt Nam bảo trợ, UBND tỉnh Thanh Hóa và Hội Golf Thanh Hóa đăng cai tổ chức.