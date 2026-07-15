Giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 8 tới 9/10 tại Hà Nội. Mang chủ đề "Dấu ấn di sản – Khát vọng tương Lai", giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf Hà Nội mở rộng Lần thứ 9 năm 2026 là lời tri ân gửi đến những người đã đặt nền móng đầu tiên cho phong trào golf Thủ đô, để từ đó, một hành trình mới được tiếp nối.

BTC thông tin về giải đấu.

BTC năm nay mang đến hai điểm nhấn trải nghiệm chưa từng có ở các mùa giải trước. Tại mỗi hố đấu sẽ được gắn với một cột mốc trong lịch sử golf Hà Nội, nghĩa là ở mỗi cú phát bóng, mỗi VĐV cũng sẽ là một lần đi qua lát cắt ký ức của phong trào golf Thủ đô.

Chủ tịch Hội Golf Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức giải, ông Nguyễn Tô Ninh, nhấn mạnh: "Sau 16 năm, Hội Golf Hà Nội đã đi một chặng đường dài, từ một tổ chức còn non trẻ trở thành hội golf địa phương có phong trào sôi nổi, số lượng CLB thành viên đông đảo bậc nhất toàn quốc. Tuy nhiên, chặng đường đó không thuộc về một vài cá nhân, mà thuộc về rất nhiều thế hệ lãnh đạo, hội viên đã âm thầm đóng góp suốt những năm qua".