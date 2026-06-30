Được nâng cấp từ HTV Swing Cup, chặng mở màn HTV Golf Series 2026 diễn ra tại sân Palm Sông Bé vào 10 và 11/9, với sự tham dự của tối đa 18 CLB golf trên cả nước.

Điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là mỗi đội được đăng ký tối đa một golfer chuyên nghiệp hoặc nhân sự đang làm việc tại các sân golf, học viện golf (HLV, caddie...) tham gia thi đấu ở bảng A.

BTC công bố giải đấu

Thay đổi này được kỳ vọng nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng tính cạnh tranh và giúp các CLB thuận lợi hơn trong việc xây dựng lực lượng. Giải đấu tiếp tục áp dụng thể thức đồng đội đối kháng (Match Play), với ngày đầu thi đấu Fourball và ngày chung kết diễn ra các trận Single Match.

Ngoài việc nâng chất lượng chuyên môn, giải đấu năm nay còn sở hữu cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Đội vô địch nhận cúp, bộ huy chương vàng cùng tiền thưởng… Đặc biệt, giải Hole-in-One có phần thưởng là xe hơi cùng nhiều quà tặng giá trị cao.