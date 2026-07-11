Bước vào vòng chung kết với lợi thế dẫn trước 7 gậy so với người xếp sau, Vichayada Raemmuang tiếp tục thể hiện bản lĩnh của người dẫn đầu. Dù mắc 3 bogey, nữ golfer người Thái Lan vẫn ghi được 4 birdie để hoàn thành vòng đấu với 71 gậy (-1). Khép lại 54 hố với tổng điểm 63 - 70 - 71 gậy (-12), Vichayada Raemmuang chính thức đăng quang ngôi vô địch The 10th Vietnam Junior Open.

Ngôi vô địch xứng đáng của Vichayada Raemmuang (thứ hai từ phải sang).

Sau ba ngày tranh tài sôi nổi tại Silk Path Dong Trieu Golf & Country Club, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải golf trẻ uy tín và có chất lượng chuyên môn hàng đầu Việt Nam.

Những vòng đấu giàu cảm xúc, những kỷ lục được thiết lập, tinh thần thi đấu trưởng thành và bản lĩnh của các VĐV góp phần tạo nên một mùa giải đáng nhớ, tiếp tục viết nên hành trình 10 năm kiến tạo thế hệ golf trẻ Việt Nam.