Nhiều thành công

Ba trận vòng loại khép lại với kết quả mỹ mãn: U23 Việt Nam toàn thắng, không thủng lưới, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp bóng đá trẻ Việt Nam góp mặt ở sân chơi số một châu lục, một sự bảo chứng cho tính ổn định trong công tác đào tạo trẻ.

Với riêng HLV Kim Sang Sik, thành tích vừa giành được không chỉ đơn thuần là tấm vé đi tiếp, mà còn là lời khẳng định tài năng kế tiếp kể từ khi nắm quyền.

U23 Việt Nam thành công mỹ mãn mặt kết quả

Ở khía cạnh nhân sự, ngoại trừ 2 thủ môn dự bị chưa có cơ hội ra sân, hầu hết các gương mặt được triệu tập đều đã được thử lửa. Những sự điều chỉnh mang lại tín hiệu tích cực: Minh Phúc chơi tốt khi thay Anh Quân ở hàng thủ; Thanh Nhàn, sau nhiều lần lỡ nhịp, cũng đã để lại dấu ấn bằng bàn thắng quyết định trước U23 Yemen.

Và đây là cơ sở để tin rằng quá trình xoay vòng nhân sự của ông Kim đang đi đúng hướng, vừa tạo chiều sâu lực lượng, vừa mang lại niềm tin về tính cạnh tranh lành mạnh trong đội hình. Đó là bước chạy đà tích cực cho những mục tiêu lớn hơn – trước mắt là SEA Games và xa hơn là VCK U23 châu Á ở Saudi Arabia.

Nhưng vẫn cần thêm những điều chỉnh

Dẫu vậy, đi sâu vào chi tiết, những tồn tại chưa thể bỏ qua. Ngoài việc hiệu suất của các tiền đạo, khả năng phát động tấn công và tính sáng tạo là hạn chế lớn nhất.

Khi gặp đối thủ chơi phòng ngự số đông như tại vòng loại U23 châu Á trên sân Việt Trì vừa qua, các phương án lên bóng thiếu đa dạng, nhiều lúc bế tắc, buộc phải trông chờ vào khoảnh khắc cá nhân thay vì một lối chơi mạch lạc.

Nhưng HLV Kim Sang Sik cũng còn nhiều việc phải làm để U23 Việt Nam hoàn hảo hơn

Một số thử nghiệm của HLV Kim cũng chưa cho thấy sự thuyết phục. Ví dụ, việc bố trí Văn Khang dạt sang cánh phải trong trận gặp U23 Yemen khiến cầu thủ này không phát huy được thế mạnh. Hay việc để Ngọc Mỹ đá cao nhất trên hàng công dù không quá tệ, nhưng hiệu quả chưa đạt kỳ vọng.

Thêm vào đó, lối chơi rườm rà của các cầu thủ tấn công nhiều lần khiến U23 Việt Nam mất bóng nguy hiểm, dẫn tới những pha phản công “hồi mã thương” từ đối thủ. Rất may, Yemen không đủ sắc bén để trừng phạt.

Ngoài ra, vấn đề kỷ luật cũng cần lưu ý điển hình với pha tiểu xảo của Đức Anh trước U23 Yemen có thể qua mắt trọng tài ở sân chơi khu vực, nhưng khi bước ra châu lục với sự hiện diện của VAR.

Tóm lại, vòng loại U23 châu Á đã mang lại nhiều điểm sáng, cả về kết quả lẫn nhân sự, giúp HLV Kim Sang Sik có thêm niềm tin. Nhưng đi kèm đó là những “lấn cấn” không thể xem nhẹ, đòi hỏi sự điều chỉnh quyết liệt hơn nếu U23 Việt Nam thực sự muốn vươn tầm ở châu lục.