MS 2026.058

Trong căn nhà cũ kỹ, trống trải ở xã Giao Thủy, ông Thanh sống lặng lẽ với nhiều căn bệnh hành hạ, có những lúc phải nằm liệt giường.

Bi kịch cuộc đời người đàn ông câm điếc

Bị câm điếc bẩm sinh, cuộc đời ông Phạm Văn Thanh (56 tuổi) chịu nhiều biến cố

Từ khi lọt lòng, ông Thanh đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi không thể nghe, không thể nói như những người bình thường khác. Năm 13 tuổi, biến cố đầu tiên ập đến khi bố mất sớm, để lại gánh nặng nuôi ba người con trên vai người mẹ tảo tần.

Gia cảnh nghèo khó khiến tuổi thơ của ông thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Khi phát hiện bị bướu cổ, gia đình cũng không đủ điều kiện đưa ông đi chạy chữa, chỉ biết trông cậy vào sức chịu đựng mong manh của người con thiệt thòi.

Những tưởng cuộc đời sẽ bớt khắc nghiệt khi ông trưởng thành, lập gia đình và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Thế nhưng số phận lại thêm một lần nghiệt ngã. Vợ ông và đứa con trong bụng bất ngờ qua đời ngay trước ngày sinh nở.

Cả xóm làng đều xót xa cho người đàn ông hiền lành, chịu khó, phải chứng kiến cảnh vợ con ra đi mà bản thân chỉ biết gục khóc, không thể nói thành lời.

Từ đó, ông Thanh sống lặng lẽ bên người mẹ già, ban ngày làm phụ hồ, tối về lại lủi thủi trong căn nhà cũ. Công việc nặng nhọc nhưng sức khỏe yếu khiến thu nhập của ông bấp bênh, không đủ tích lũy.

Năm 2017, khi biết được hoàn cảnh khó khăn của ông, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cắt bỏ khối u bướu cổ. Tuy nhiên, bệnh tật vẫn tiếp tục đeo bám.

Sau khi mẹ qua đời vì tuổi già, ông Thanh hoàn toàn trơ trọi. Cú sốc mất mẹ khiến ông càng trở nên lặng lẽ. Căn nhà vốn ít tiếng cười nay càng thêm im lìm.

Cô độc chống chọi với bệnh tật, ông Thanh chưa một lần được đi bệnh viện thăm khám

Bệnh nặng nhưng chưa một lần được đi viện

Thời gian gần đây, sức khỏe ông Thanh sa sút nghiêm trọng. Cơ thể thường xuyên phù nề, đau nhức, nhiều lúc ông phải nằm liệt giường, thở khó nhọc.

Là người câm điếc, mỗi khi cơn đau hành hạ, ông chỉ có thể ú ớ, khuôn mặt nhăn nhó như cầu cứu trong vô vọng. Mọi sinh hoạt thường ngày trở nên vô cùng khó khăn. Những bữa ăn đạm bạc chủ yếu nhờ hàng xóm thương tình mang đến.

Anh Phạm Văn Thái, em trai ông Thanh, nghẹn ngào chia sẻ: “Hiện trong nhà chỉ còn ba anh chị em, nhưng chị gái và tôi cũng đều khó khăn. Anh Thanh giờ sống một mình trong căn nhà cũ của bố mẹ, bệnh nặng nhưng gia đình không có điều kiện đưa đi bệnh viện. Những lúc anh phát bệnh nằm liệt giường, chúng tôi chỉ biết sang chăm sóc chứ không có tiền đưa anh đi khám”.

Theo anh Thái, điều mong mỏi lớn nhất của gia đình lúc này là có điều kiện để đưa anh Thanh đến bệnh viện kiểm tra, điều trị.

Nỗi đau tinh thần, sự cô độc và bệnh tật dường như dồn ép người đàn ông tội nghiệp vào bước đường cùng. Có những lúc ông ngồi lặng trước bàn thờ người thân, ánh mắt xa xăm như chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng.

Ông Phan Văn Sơn, Phó ban Văn hóa – Xã hội xã Giao Thủy xác nhận: “Anh Phạm Văn Thanh là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Bản thân bị câm điếc bẩm sinh, nay bệnh tật nặng nhưng gia đình không có điều kiện đưa đi bệnh viện. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, cộng đồng chung tay giúp đỡ”.

Hiện sức khỏe ông Thanh suy kiệt, việc đi lại phải nhờ vào chiếc xe lăn

Nhìn ông Thanh héo mòn từng ngày trong căn nhà cũ, ai cũng xót xa. Một người đàn ông hiền lành, chịu thương chịu khó, nay bị dồn vào cảnh khốn cùng, không thể tự cứu lấy mình.

Hiện gương mặt ông Thanh thường xuyên phù nề, sức khỏe suy kiệt, gần như không thể đi lại. Thế nhưng gia đình hoàn toàn bất lực vì không có nổi vài triệu đồng để đưa ông đến bệnh viện thăm khám.

Sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm lúc này sẽ là hy vọng quý giá, giúp người đàn ông bất hạnh có cơ hội được đi viện, điều trị bệnh và vượt qua quãng đời đầy đau đớn phía trước.

Bạn đọc giúp ông Phạm Văn Thanh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.058 (ông Phạm Văn Thanh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Phạm Hữu Thái (em trai ông Thanh) theo địa chỉ: thôn Bình Thuận, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0345588276.