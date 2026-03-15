MS 2026.065

Tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM), bác sĩ Trần Lê Trí Hữu cho biết, bệnh nhân Đỗ Kim Lan được một người hàng xóm đưa đến cấp cứu rồi nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vào viện trong tình trạng nguy kịch, không người thân, không có bảo hiểm y tế, hiện bà Lan phải phụ thuộc máy thở hoàn toàn, chi phí điều trị tốn kém

Thời điểm nhập viện, bà Lan khó thở, phù toàn thân. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bà bị sốc nhiễm trùng, viêm phổi, suy tim và tăng huyết áp. Hiện bệnh nhân phải điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc và phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở.

Điều khiến các bác sĩ và nhân viên y tế trăn trở là bà Lan không có bảo hiểm y tế, trong khi chi phí điều trị dự kiến khoảng 5 triệu đồng mỗi ngày. Nếu phải nằm hồi sức tích cực dài ngày, tổng viện phí có thể lên tới khoảng 100 triệu đồng, vượt quá khả năng của người phụ nữ nghèo.

Theo thông tin bệnh viện ghi nhận: người hàng xóm đưa bệnh nhân vào viện chỉ để lại thông tin rằng bà Lan mồ côi, không có anh em họ hàng, sống một mình và mưu sinh bằng nghề bán vé số. Sau đó, người này rời đi. Bệnh viện đã đăng thông báo tìm người thân nhưng đến nay chưa nhận được hồi đáp.

Suốt gần một tuần qua, tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, nhiều nhân viên y tế không khỏi xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh đơn độc của người phụ nữ nghèo. Thỉnh thoảng, mọi người gom góp mua giúp bà vài bịch bỉm, giấy lau… nhưng khoản viện phí lớn thì không ai có thể gánh thay.

Không có người thân, bà Lan luôn được các y bác sĩ quan tâm, chăm sóc

Đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ: “Chứng kiến hoàn cảnh quá đỗi éo le của bà Lan, các bác sĩ trong khoa đã cùng nhau kêu gọi hỗ trợ nhưng số tiền nhận được không đủ chi phí. Vì vậy, chúng tôi liên hệ với Báo VietNamNet, mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bà Lan có cơ hội tiếp tục điều trị”.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân Đỗ Kim Lan. Mỗi tấm lòng sẻ chia lúc này chính là thêm một tia hy vọng, giúp người phụ nữ bán vé số có cơ hội vượt qua cơn nguy kịch.

Bạn đọc giúp đỡ bà Đỗ Kim Lan có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.065 (bà Đỗ Kim Lan) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Đỗ Kim Lan theo địa chỉ: Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Lê Văn Thịnh (130 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng, TPHCM). Số điện thoại: 0925854888.