MS 2026.061

Chưa kịp vui đoàn viên, mẹ con đã ly biệt

Nằm trên giường bệnh, cô bé Hoàng Khánh Ly vẫn chưa hết ám ảnh sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trong những ngày đầu năm mới. Niềm vui đoàn viên ngày Tết phút chốc trở thành khoảnh khắc âm, dương cách biệt giữa hai mẹ con.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày mùng 2 Tết khiến cô bé Hoàng Khánh Ly mất mẹ vĩnh viễn

Khoảng 7h30 ngày 18/2/2026 (tức mùng 2 Tết), chị Hoàng Thị Lan (SN 1993, ở xóm Thiều Nâu, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ) chở con gái Hoàng Khánh Ly và một người cháu họ về quê ngoại ở xã Mường Động ăn Tết.

Khi đến địa phận xóm Trẹo, xã Mường Động thì xảy ra tai nạn kinh hoàng khiến chị Lan tử vong tại chỗ. Bé Ly và cháu họ được cấp cứu tại Bệnh viện phường Hòa Bình. Nhưng do tình trạng quá nặng nên cả 2 bé được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Hoàng Khánh Ly bị đa chấn thương nặng, gồm chấn thương khung chậu, vỡ bàng quang ngoài phúc mạc và gãy 1/3 giữa xương đòn.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu đóng bàng quang vỡ ngoài phúc mạc và phẫu thuật kết hợp nẹp xương đùi cho bé Ly.

Các bác sĩ cho biết quá trình điều trị của Ly còn kéo dài, chi phí tốn kém

Tiếp sức giúp bé gái vượt qua biến cố cuộc đời

Những ca phẫu thuật liên tiếp khiến cô bé phải chịu nhiều đau đớn. Ký ức cuối cùng trước khi ngất đi vẫn là hình ảnh chiếc xe ô tô lao tới rất nhanh, mẹ bị hất văng lên cao rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Hiện tại, Ly vẫn chưa thể ngồi dậy. Các bác sĩ cho biết quá trình điều trị sẽ còn kéo dài, đồng thời quá trình phục hồi có thể mất ít nhất 6 tháng. Sau khoảng 1 tháng nữa, Ly sẽ phải kiểm tra lại tình trạng sức khỏe. Nếu diễn biến không khả quan, cô bé có thể phải trải qua thêm một ca phẫu thuật xương chậu phức tạp và nguy hiểm.

Nỗi đau mất con gái chưa kịp nguôi ngoai, nay lại phải chứng kiến cháu ngoại hoảng loạn, kêu gào vì ám ảnh vụ tai nạn, bà Bùi Thị Hà (bà ngoại của Ly) chỉ biết ôm chặt cháu vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi.

“Những lúc tỉnh táo, con bé thường xuyên hỏi mẹ đang ở đâu. Gia đình chưa dám nói mẹ cháu đã mất vì sợ cháu không chịu được cú sốc này sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị”, bà Hà nghẹn ngào nói.

Đau đớn nhất là anh Bùi Văn Đặng (SN 1987) vừa phải gánh chịu nỗi đau mất vợ, vừa phải chạy vạy khắp nơi để lo chi phí điều trị cho con.

Là người dân tộc Mường, hoàn cảnh gia đình anh Đặng rất khó khăn. Hai vợ chồng đều là công nhân làm việc tại khu công nghiệp gần nhà, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. Từ khi con gái nằm viện, anh Đặng đã phải vay mượn 70 triệu đồng để trang trải viện phí ban đầu cho bé.

Mới đây, ngày 4/3, bé Ly trải qua cuộc phẫu thuật xương đùi, anh Đặng tiếp tục vay thêm 20 triệu đồng. Ngoài ra, tiền thuốc men bổ trợ, chi phí đi lại khiến tổng số tiền vay mượn hiện đã hơn 100 triệu đồng, khoản tiền quá lớn đối với gia đình anh Đặng.

Chứng kiến cháu ngoại hoảng loạn, kêu gào vì ám ảnh vụ tai nạn, bà Bùi Thị Hà đau thắt lòng

Ông Bùi Văn Thái, Xóm trưởng xóm Thiều Nâu (xã Cao Phong), cho biết, “gia đình anh Bùi Văn Đặng là công dân địa phương. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến cháu Ly mất mẹ, giờ đang nằm viện điều trị tốn kém, trong khi gia đình rất khó khăn. Chúng tôi rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ cháu Ly và gia đình vượt qua khó khăn”.

Hiện sức khoẻ của bé Ly vẫn rất yếu, hành trình hồi phục phía trước còn rất dài và tốn kém. Sự sẻ chia của bạn đọc và các nhà hảo tâm lúc này không chỉ giúp gia đình vượt qua khó khăn về viện phí, mà còn tiếp thêm hy vọng để bé Ly sớm hồi phục sau biến cố quá lớn của cuộc đời.

Bạn đọc giúp bé Hoàng Khánh Ly có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.061 (em Hoàng Khánh Ly) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Bùi Văn Đặng (bố của bé Hoàng Khánh Ly) theo địa chỉ: Xóm Thiều Nâu, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0963564556.