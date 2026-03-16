Sáng 16/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên cởi trần, đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm hai con dao, đe dọa người đi đường. Đối tượng liên tục vung dao, chặn các phương tiện đang lưu thông. Thậm chí, một người đi xe máy bị đối tượng đe dọa, buộc phải quỳ xin tha.

Đối tượng bị lực lượng công an khống chế. Ảnh: H.M.

Hành vi manh động của đối tượng không chỉ đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy hiểm cho chính bản thân người này. Lo ngại xảy ra sự việc nghiêm trọng, người dân trong khu vực đã nhanh chóng báo cho cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành vận động, đồng thời khống chế đối tượng và đưa về trụ sở.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đối tượng trên trú tại xã Bình Minh, có biểu hiện “ngáo đá”. Sự việc xảy ra vào tối 15/3 trên địa bàn xã.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Bình Minh xác nhận vụ việc và cho biết lực lượng công an xã đã khống chế thành công nam thanh niên có biểu hiện bất thường. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.