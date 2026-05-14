Ngày 14/5, Công an xã Nhuận Đức, TPHCM đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao nhóm đối tượng gồm: Ngô Quang Thức (SN 1985), Ngô Hoài Tấn (SN 1982) và Nguyễn Ngọc Kim Loan (SN 1994, cùng ngụ phường Trung Mỹ Tây) cho Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi "Cướp tài sản".

2 đối tượng giữ vai trò chính trong vụ đánh người, cướp tài sản để siết nợ. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 9/5, Thức, Tấn và Loan đi ô tô đến nhà anh T.C.H (tại ấp Đồn A, xã Nhuận Đức) để tìm một người phụ nữ tên T.T.E. nhằm đòi nợ.

Được biết, bà E. có nợ tiền bà N.T.B. nhưng chưa trả. Bà B. đã uỷ quyền cho Thức giải quyết khoản nợ khó đòi này.

Tại đây, dù anh H. xác nhận bà E. không có mặt nhưng Thức vẫn tỏ thái độ hung hãn. Đối tượng này dùng đá ném trúng chân bố anh H. gây thương tích, sau đó phá cổng, cùng Tấn xông thẳng vào sân nhà.

Để uy hiếp gia chủ, Tấn nhặt một gậy gỗ vuông dài hơn 1m vung lên đe dọa, đuổi đánh khiến anh H. phải chạy thoát thân ra phía sau. Lúc này, Thức lục soát và chiếm đoạt 1 máy cưa xích cùng 10 mét dây tưới nước mang ra xe ô tô.

Khi anh H. quay lại ngăn cản, Thức tiếp tục dùng tay đánh thẳng vào mặt khiến nạn nhân rách môi, chảy máu rồi cả nhóm nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhuận Đức phối hợp cùng VKSND Khu vực 8 khẩn trương khám nghiệm hiện trường và truy xét nhanh.

Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, lực lượng chức năng đã xác định vị trí và triệu tập nhóm đối tượng trên. Tại cơ quan công an, Thức, Tấn và Loan đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.