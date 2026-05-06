Đã ký giấy nhưng bên bán nói “chưa nhận tiền”

Theo trình bày của bà N. (ngụ TPHCM), bà là người đứng tên quyền sử dụng thửa đất gắn với căn nhà tại khu trung tâm TPHCM. Vào tháng 9/2012, bà N. đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà T. với giá 1,8 tỷ đồng. Do căn nhà trên đất chưa hoàn công, hợp đồng chỉ ghi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sau khi ký hợp đồng, hai bên lập giấy nhận tiền đề ngày 21/9/2012, có chữ ký của bà N., thể hiện bà đã nhận đủ 1,8 tỷ đồng tiền chuyển nhượng.

Tuy nhiên, sau đó bà N. cho rằng thực tế bà chưa nhận khoản tiền này. Đến tháng 12/2012, hai bên ký hủy hợp đồng cũ, nhưng chỉ ít ngày sau lại tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng mới với nội dung tương tự.

Theo bà N., bà T. vẫn không trả tiền mà còn tự ý hoàn tất thủ tục sang tên quyền sử dụng đất. Đến năm 2015, bà T. tiếp tục dùng tài sản này thế chấp vay ngân hàng.

Từ đó, bà N. khởi kiện, yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng, hủy việc sang tên, hủy hợp đồng tín dụng và giấy nhận tiền mà bà cho rằng đã bị sửa phần ngày tháng. Theo trình bày của bà T., phần số "21" trên giấy nhận tiền do chính bà viết bổ sung.

Ảnh minh họa: Anh Phương

Ở chiều ngược lại, bà T. khẳng định đã thanh toán đầy đủ 1,8 tỷ đồng ngay sau khi ký hợp đồng ban đầu và có giấy nhận tiền do chính bà N. ký.

Theo bà T., việc ký hợp đồng hủy chỉ nhằm tạo điều kiện để bà N. chuộc lại nhà, nhưng bà N. không hoàn tiền nên hai bên ký lại hợp đồng chuyển nhượng vào tháng 12/2012. Sau đó, bà T. hoàn tất thủ tục sang tên và sử dụng tài sản đúng quy định.

Tham gia vụ án, đại diện ngân hàng cho biết đã ký hợp đồng tín dụng với bà T. trên cơ sở tài sản hợp pháp, đồng thời đề nghị tòa buộc bà T. trả nợ hơn 1,438 tỷ đồng cả gốc và lãi.

Giấy nhận tiền bị sửa ngày vẫn có giá trị pháp lý

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND quận 1 (nay là TAND khu vực 1 - TPHCM) nhận định không có cơ sở chứng minh việc bà T. chưa thanh toán tiền. Giấy nhận tiền có chữ ký của bà N. được xem là chứng cứ hợp pháp.

Ngoài ra, việc công chứng hợp đồng, đăng bộ sang tên và thế chấp tài sản đều được thực hiện đúng quy định, không có dấu hiệu vi phạm.

Tòa sơ thẩm kết luận hợp đồng chuyển nhượng vào tháng 12/2012 có hiệu lực pháp luật, bác toàn bộ yêu cầu của bà N. Đồng thời, chấp nhận yêu cầu phản tố của bà T., buộc bà N. phải giao nhà theo thỏa thuận.

Về phía ngân hàng, tòa buộc bà T. thanh toán khoản nợ hơn 1,438 tỷ đồng; nếu không thực hiện, tài sản thế chấp sẽ bị phát mãi để thu hồi nợ.

Không đồng ý với phán quyết trên, bà N. kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà N. vẫn bảo lưu quan điểm rằng bà chưa từng nhận số tiền 1,8 tỷ đồng từ bà T., đồng thời cho rằng giấy nhận tiền đã bị sửa chữa trái ý chí.

Trên cơ sở đó, bà yêu cầu hủy giấy nhận tiền, hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký vào tháng 12/2012, hủy việc sang tên, cũng như hủy hợp đồng tín dụng giữa bà T. và ngân hàng.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh, việc giấy nhận tiền bị chỉnh sửa phần ngày tháng không làm thay đổi bản chất giao dịch khi chữ ký các bên và việc thanh toán đã được xác lập.

Đồng thời, hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng hợp pháp, bà T. không vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên không có căn cứ hủy hợp đồng. Việc sang tên quyền sử dụng đất và giao dịch tín dụng với ngân hàng cũng được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Từ đó, TAND TPHCM bác toàn bộ kháng cáo của bà N., giữ nguyên bản án sơ thẩm.

(Tham khảo Bản án số 954/2017/DS-PT ngày 12/10/2017 của TAND TPHCM)