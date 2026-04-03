Ngày 3/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đã lập biên bản xử lý một tài xế không có giấy phép lái xe vẫn điều khiển ô tô đầu kéo chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Trước đó, rạng sáng 2/4, trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Đội phát hiện tài xế N.T.A. (33 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển ô tô đầu kéo BKS 79H-008.xx kéo theo rơ-moóc 79R-008.xx nhưng không có giấy phép lái xe theo quy định.

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong, tạm giữ phương tiện theo quy định. Ảnh: Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt tài xế 19 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện mà không có giấy phép lái xe; đồng thời niêm phong, tạm giữ phương tiện trong thời hạn 7 ngày theo quy định.

Chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV VT Đ.P. bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt 58 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 77 triệu đồng.