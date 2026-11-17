Ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội cho rằng, những thông tin bàn luận về đôi rồng ở Hồ Gươm xuất phát từ việc cộng đồng mạng chưa được tiếp cận đầy đủ ý tưởng thiết kế và ý nghĩa văn hóa của hình tượng này.

Chiều 17/11, tại buổi họp báo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức, Ban tổ chức cùng ê-kíp sáng tạo đã thông tin chi tiết về quy mô, ý tưởng nghệ thuật cũng như các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn Thủ đô.

Cặp rồng được 'nghiên cứu tạo hình cẩn thận'

Tại họp báo, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội diễn ra từ ngày 21-24/11, trọng tâm tại vườn hoa vua Lý Thái Tổ và khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại sân khấu trước tượng đài vua Lý Thái Tổ, kết hợp diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật.

Điểm nhấn thị giác của lễ khai mạc là sân khấu quy mô lớn được thiết kế tại không gian trước tượng đài vua Lý Thái Tổ. Bên Hồ Gươm còn có cặp rồng thời Lý.

Phó giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VietNamNet về việc cộng đồng mạng đang đưa ra những ý kiến bình luận về đôi rồng này, tổng đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết, hình tượng đôi rồng được lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Lý mở ra cuộc đối thoại giữa di sản ngàn năm và sức sáng tạo đương đại. Gắn với dấu mốc vua Lý Thái Tổ định đô và tên gọi Thăng Long - Rồng bay lên, hình tượng rồng mang trong mình khát vọng dựng xây, tinh thần tự chủ và ý chí vươn lên của dân tộc.

Những đường thân uốn lượn, nhịp nhàng gợi dòng chảy văn hóa bền bỉ qua các thế hệ, tiếp nối từ quá khứ đến hôm nay. Hai đầu rồng cùng hướng về trung tâm được gửi gắm ý nghĩa "hội tụ": tinh hoa từ mọi miền đất nước gặp gỡ trên mảnh đất Thăng Long – Hà Nội, cùng làm nên sự phong phú và thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Hình ảnh 3D cặp rồng thời Lý ở Hồ Gươm.

Trong bố cục ấy, vòng tròn trung tâm được diễn giải như một cánh cửa kết nối thời gian, nơi ký ức và hiện tại giao hòa, nơi di sản được tiếp nối bằng những cách biểu đạt mới. Đặt trước tượng đài vua Lý Thái Tổ, đôi rồng còn thể hiện lòng tri ân bậc tiền nhân đã mở nền cho kinh đô ngàn năm văn hiến.

Thế rồng vươn mình, hướng vào trung tâm rồi mở rộng về hai phía gợi một Hà Nội biết gìn giữ cội nguồn, rộng mở đón nhận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Với tinh thần ấy, công trình gửi đến Ngày Văn hóa Việt Nam một thông điệp: Văn hóa là mạch nguồn kết nối cộng đồng, là sức mạnh nuôi dưỡng bản sắc và khát vọng tương lai. Từ đất Thăng Long, tinh hoa văn hóa Việt hội tụ để cùng tỏa sáng, tiếp nối hành trình vươn lên của dân tộc.

"Không có chuyện đôi rồng giống bạch tuộc hay cá sấu như một số bình luận. Tạo hình này có cơ sở văn hóa, lịch sử rõ ràng và có thể được các chuyên gia lịch sử phân tích, đối chiếu", tổng đạo diễn Hoàng Công Cường nói.

Theo ông, đây là hạng mục dàn dựng tạm thời phục vụ đêm diễn và sẽ được tháo dỡ ngay sau khi chương trình kết thúc, hoàn toàn không phải là công trình biểu tượng cố định của Hồ Gươm.

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường: Tạo hình đôi rồng có cơ sở văn hóa, lịch sử rõ ràng.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội cho rằng, những luồng thông tin bàn luận về đôi rồng trên mạng xã hội thời gian qua xuất phát từ việc cộng đồng mạng chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin về sự kiện, ý tưởng thiết kế và ý nghĩa văn hóa của hình tượng này. Ông mong các cơ quan báo chí hỗ trợ tuyên truyền, đăng tải đầy đủ thông tin chính thức để công chúng hiểu rõ hơn ý nghĩa văn hóa cũng như bản chất dàn dựng nghệ thuật của chương trình.

Hơn 2.300 nghệ nhân trình diễn thực cảnh trên sân khấu dài 200m quanh Hồ Gươm

Theo ông Hoàng Công Cường, điểm nhấn của chương trình nghệ thuật năm nay là sự tham gia của 2.300 nghệ nhân đến từ các làng nghề, trung tâm văn hóa và các vùng di sản của Hà Nội. Dù phần lớn là những diễn viên không chuyên, nhưng dưới sự dàn dựng chuyên nghiệp của ê-kíp, họ sẽ mang đến một không gian trình diễn đa sắc màu và giàu tính nghệ thuật. Để tạo nên sự gắn kết ăn ý, ban tổ chức đã phải huy động lực lượng từ 148 xã, phường tập luyện liên tục.

Bối cảnh sân khấu cũng xác lập một dấu ấn chưa từng có với chiều dài lên tới hơn 200m, trải dọc theo một phần diện tích quanh Hồ Gươm. Tại các điểm dừng chân đều có những màn trình diễn giao lưu trực tiếp với người dân và du khách, đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về hệ thống âm thanh, đấu nối kỹ thuật và điều phối luồng di chuyển cho hơn 3.000 nhân sự tham gia phục vụ và biểu diễn.

Về mặt nội dung, chương trình sẽ tái hiện sống động nhiều lát cắt lịch sử và văn hóa tiêu biểu của đất Thăng Long. Công chúng sẽ được sống lại không khí hào hùng của năm 1010 qua màn thực cảnh Chiếu dời đô, tái hiện cảnh thuyền rồng của vua Lý Công Uẩn từ Hoa Lư (Ninh Bình) tiến về kinh đô mới cùng hình ảnh vua, hoàng hậu và các quan...

Không chỉ dừng lại ở sân khấu trung tâm, không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn lan tỏa mạnh mẽ tới tận cơ sở khi 126 xã, phường đều sẽ tổ chức các hoạt động riêng biệt, gắn chặt với lễ hội truyền thống địa phương.

Lãnh đạo Sở đánh giá cao nhiều mô hình sáng tạo như tour trải nghiệm từ di sản đến làng nghề tại Phú Xuyên, chương trình 1 ngày trải nghiệm tại xã Thư Lâm, lễ kỷ niệm 600 năm hào khí Thăng Long - Đông Đô ở Cổ Nhuế, huyền tích tre ngà Phù Đổng tại Sóc Sơn, lễ hội vinh danh làng nghề Chuyên Mỹ hay festival hoa, cây cảnh Tích Giang. Cùng với đó, xu hướng chuyển đổi số cũng được ứng dụng rõ nét qua việc ra mắt website tham quan ảo 360 độ các di tích tại phường Bạch Mai, bản đồ số ở phường Thanh Xuân và mô hình nhà văn hóa số tại các khu dân cư.

Ông Hoàng Công Cường nói về cặp rồng ở Hồ Gươm

Ảnh: BTC

Clip: T.Lê