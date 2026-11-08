Nhờ kỹ thuật vi phẫu tìm tinh trùng từ tinh hoàn, các bác sĩ tìm thấy tinh trùng ở nam thanh niên 27 tuổi mắc đột biến nhiễm sắc thể, mở thêm cơ hội có con cho anh.

Tia hy vọng mới cho nam thanh niên

Từ ngày 6-8/11, Trường Đại học Y Hà Nội khai mạc chương trình đào tạo y khoa liên tục (CME) lần thứ 9 với chủ đề “Cập nhật những tiến bộ trong Nam học và Y học giới tính”.

Một trong những nội dung được quan tâm tại chương trình là kỹ thuật vi phẫu tìm tinh trùng từ tinh hoàn (micro-TESE) ở nam giới vô tinh, trong đó có trường hợp bệnh nhân mắc hội chứng Klinefelter vẫn tìm thấy tinh trùng sau phẫu thuật.

ThS.BS Trần Văn Kiên, Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y chia sẻ trường hợp bệnh nhân nam 27 tuổi đến khám vì kết hôn 2 năm, mong muốn có con nhưng chưa thành công. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ phát hiện người bệnh mắc hội chứng Klinefelter.

Đây là bất thường nhiễm sắc thể giới tính, thường gặp ở nam giới có bộ nhiễm sắc thể 47,XXY thay vì 46,XY như thông thường. Hội chứng có thể gây suy giảm chức năng tinh hoàn, rối loạn nội tiết và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất tinh trùng.

Các chuyên gia cập nhật kiến thức mới nhất về nam khoa và y học giới tính. Ảnh: BSCC.

Đáng chú ý, nhiều người mắc hội chứng này vẫn có biểu hiện nam tính nên chỉ phát hiện bất thường khi đi khám vì hiếm muộn.

Ở trường hợp trên, kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ không tìm thấy tinh trùng trong tinh dịch. Người bệnh được xác định vô tinh, một tình trạng có thể gặp ở nam giới mắc hội chứng Klinefelter do tổ chức sinh tinh trong tinh hoàn suy giảm nghiêm trọng.

Vi phẫu tìm kiếm tinh trùng

Sau khi đánh giá và tư vấn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật micro-TESE. Theo ThS.BS Đỗ Ích Định, Phó trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, kỹ thuật này sử dụng kính hiển vi phẫu thuật để quan sát, lựa chọn những ống sinh tinh có hình thái phù hợp, từ đó lấy mẫu mô nhằm tìm kiếm tinh trùng.

So với sinh thiết tinh hoàn thông thường, micro-TESE cho phép bác sĩ quan sát rõ hơn cấu trúc các ống sinh tinh, hỗ trợ lựa chọn vị trí lấy mẫu và hạn chế lấy mô tinh hoàn không cần thiết.

Kết quả, các bác sĩ đã tìm thấy tinh trùng trong tinh hoàn của bệnh nhân. Đây là điều kiện quan trọng để người bệnh có thêm cơ hội sinh con thông qua các phương pháp hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là thụ tinh trong ống nghiệm kết hợp tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (IVF/ICSI).

Các bác sĩ lưu ý, không phải tất cả nam giới mắc hội chứng Klinefelter đều có thể tìm thấy cơ hội bằng micro-TESE. Khả năng thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cần được đánh giá và tư vấn riêng cho từng người bệnh.

Tại CME lần thứ 9, các chuyên gia tập trung trao đổi nhiều nội dung chuyên sâu như hỗ trợ sinh sản cá thể hóa, vi phẫu tìm tinh trùng ở người bệnh vô tinh không do tắc nghẽn, phẫu thuật tạo hình niệu đạo, điều trị cong dương vật, vùi dương vật ở người lớn và trẻ em, phẫu thuật tạo hình cơ quan sinh dục và ghép dương vật.

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Thông qua các bài giảng, thảo luận ca bệnh và trao đổi kinh nghiệm thực hành, chương trình hướng tới giúp bác sĩ cập nhật bằng chứng khoa học, nâng cao năng lực chẩn đoán và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

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