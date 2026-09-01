Ông Pritchett hiện sống tại cộng đồng hưu trí Azalea Trace, ngay gần khuôn viên Đại học West Florida. Trước đó, ông từng giảng dạy tại Đại học Cincinnati và Đại học Xavier. Sau khi nghỉ hưu, ông cùng vợ là bà Sheila, chuyển đến Florida.

Tại đây, hai người biết đến chương trình dành cho cư dân Florida từ 60 tuổi trở lên, cho phép đăng ký tham gia nhiều trường mà không phải trả học phí. Ông Pritchett đã hoàn thành 51 khóa và có ý định tiếp tục học thêm.

Ông cho rằng tình yêu học hỏi cùng những giá trị sống khác góp phần giúp mình sống lâu và hạnh phúc.

Giáo sư Charley Pritchett không ngừng học hỏi những kỹ năng mới, tích cực vận động. Ảnh: Today

1. Khiêm tốn

Dù lớn tuổi gấp đôi các giảng viên, ông Pritchett không xem đó là lý do để đề cao bản thân. Ông cũng không dùng kinh nghiệm là giáo sư để áp đảo người khác trong các cuộc thảo luận. Ông cho rằng mình là “khách” trong lớp còn các sinh viên mới là những người đang học và nhận điểm số, vì vậy ông để họ chủ động thể hiện.

2. Sẵn sàng học điều mới

Một trong những khóa học yêu thích của ông Pritchett là “Phụ nữ trong thế giới Hồi giáo” mà ông từng học cùng vợ. Khóa học giúp cả hai thay đổi những định kiến trước đó về vai trò của phụ nữ trong các gia đình Hồi giáo.

Bà Sheila, người từng làm trong ngành quảng cáo và rất yêu thích việc học, qua đời cách đây 3 năm do các biến chứng của chứng mất trí nhớ. Sau đó, ông Pritchett vẫn tiếp tục học.

Từng có thời gian làm phát thanh viên thể thao, ông đặc biệt yêu thích khóa Xã hội học thể thao kéo dài 13 tuần. Tại cộng đồng hưu trí, ông còn học chơi billiard.

3. Xây dựng các mối quan hệ

Ông Pritchett có một người bạn 58 tuổi, cả hai có nhiều điểm chung và thường cùng cười về những điều giống nhau.

Ông cũng duy trì mối quan hệ với các giáo sư, huấn luyện viên quen biết ở trường đại học. Tại cộng đồng hưu trí, ông thành lập một ban nhạc với những người nghỉ hưu khác. Ông mua một chiếc trumpet với giá 25 USD, ôn lại kỹ năng âm nhạc thời trẻ và tuyển được 7 thành viên.

4. Duy trì vận động

Ông Pritchett tích cực tận dụng các tiện ích của trường đại học, trong đó có bể bơi. Hai lần mỗi tuần, ông bơi 45 phút và luôn mong chờ những buổi tập này.

5. Tận hưởng từng ngày

Mẹ ông qua đời ở tuổi 101, ông nội thọ 101 tuổi và dì thọ 103 tuổi. Tuy nhiên, ông không quá bận tâm đến tuổi thọ. Mỗi lần nghĩ đến ngày ra đi, ông tự nhắc bản thân: “Ai rồi cũng vậy”.

Thay vì lo lắng về những năm tháng phía trước, ông Pritchett tập trung tận hưởng hiện tại. Ông học tập, vận động, gặp gỡ mọi người và hy vọng có thể sống thêm vài năm nữa.