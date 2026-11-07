Tiền đái tháo đường thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng nhưng có thể tiến triển thành đái tháo đường type 2. Phát hiện sớm và thực hiện 4 biện pháp dưới đây giúp kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Tôi xét nghiệm định kỳ đường huyết lúc đói là 7,01 mmol/l ở ngưỡng tiền đái tháo đường, trong khi tôi không thừa cân. Xin bác sĩ tư vấn làm như thế để không tiến triển thành đái tháo đường type 2. (Nguyễn Tiến Hải - Hà Nội)

Bác sĩ Lê Thị Thúy Hiền - Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội - Phòng khám Đa khoa Cơ sở Cầu Giấy tư vấn:

Tiền đái tháo đường là tình trạng đường huyết cao hơn bình thường nhưng chưa đến ngưỡng chẩn đoán đái tháo đường. Đây là giai đoạn cảnh báo quan trọng, bởi nếu không kiểm soát tốt, người bệnh có nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường type 2. Tuy nhiên, thay đổi lối sống đúng cách có thể giúp kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Ai có nguy cơ mắc tiền đái tháo đường?

Tiền đái tháo đường thường diễn tiến âm thầm, ít có triệu chứng rõ ràng. Nhiều người chỉ tình cờ phát hiện khi kiểm tra sức khỏe hoặc xét nghiệm máu.

Những nhóm có nguy cơ cao gồm:

-Người thừa cân, béo phì, đặc biệt là béo bụng.

Tiền đái tháo đường có thể âm thầm tiến triển. Ảnh: Hoa Linh.

- Người ít vận động, thường xuyên ngồi lâu.

- Người có cha mẹ hoặc anh chị em ruột mắc đái tháo đường type 2.

- Người mắc tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu.

- Phụ nữ từng bị đái tháo đường thai kỳ.

4 việc cần làm để kiểm soát đường huyết

1. Điều chỉnh chế độ ăn uống: Hạn chế nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo và thực phẩm chứa nhiều đường. Tăng cường rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ, ngũ cốc nguyên hạt; ăn uống cân đối, kiểm soát khẩu phần và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

2. Duy trì vận động thể lực: Nên dành ít nhất 150 phút mỗi tuần cho các hoạt động thể lực cường độ vừa như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội. Duy trì vận động đều đặn giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn.

3. Kiểm soát cân nặng: Với người thừa cân, béo phì, giảm khoảng 5-7% trọng lượng cơ thể ban đầu có thể cải thiện kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường type 2.

4. Kiểm tra đường huyết định kỳ: Người có yếu tố nguy cơ nên chủ động xét nghiệm đường huyết để phát hiện sớm bất thường. Người đã được chẩn đoán tiền đái tháo đường cần theo dõi đường huyết ít nhất mỗi năm một lần hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ để đánh giá hiệu quả kiểm soát và điều chỉnh biện pháp can thiệp.

Tiền đái tháo đường không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc đái tháo đường. Phát hiện sớm, thay đổi chế độ ăn uống, tăng vận động và kiểm soát cân nặng là những bước quan trọng ngăn ngừa hoặc trì hoãn tiến triển của bệnh.

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