Ngày 21/4, Hitachi thông báo sẽ bán mảng thiết bị điện gia dụng cho nhà bán lẻ Nhật Bản Nojima, đánh dấu cao trào trong nỗ lực chuyển mình của tập đoàn công nghiệp sau những khoản lỗ khổng lồ cách đây hơn 15 năm.

Theo đó, Hitachi Global Life Solutions (Hitachi GLS) sẽ tách mảng điện gia dụng thành một công ty mới. Nojima sẽ thâu tóm 80,1% cổ phần của công ty này với giá khoảng 110 tỷ yen (693 triệu USD), Hitachi GLS giữ 19,9% cổ phần còn lại.

Sau khi báo cáo khoản lỗ ròng khoảng 8 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2009, tập đoàn đa ngành từng sản xuất mọi thứ từ nhà máy điện hạt nhân đến máy hút bụi đã bắt đầu xoay trục.

Họ hướng tới các lĩnh vực B2B như dịch vụ công nghệ thông tin, lưới điện và đường sắt để tìm kiếm lợi nhuận ổn định.

Hitachi nổi tiếng với các sản phẩm như máy giặt, tủ lạnh. Ảnh: Nikkei

Để quyết định giữ lại hay bán đi mảng kinh doanh nào, Hitachi đã tập trung vào Lumada, nền tảng kỹ thuật số độc quyền của hãng.

Tập đoàn bắt tay vào một loạt các thương vụ mua lại trị giá hàng tỷ USD, thâu tóm mảng lưới điện của ABB (Thụy Sĩ) vào năm 2020 để đảm bảo nguồn lợi nhuận định kỳ dài hạn. Hitachi cung cấp một dịch vụ sử dụng AI để phát hiện và giải quyết các sự cố thiết bị trước khi hỏng hóc xảy ra.

Năm tiếp theo, hãng mua lại nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật số GlobalLogic có trụ sở tại Mỹ. Khoảng 30.000 kỹ sư của công ty này đã gia tăng năng lực phát triển mà Hitachi cần để nhanh chóng xây dựng các hệ thống quan trọng cho Lumada.

Song song với các thỏa thuận này, Hitachi loại bỏ các mảng kinh doanh bị đánh giá là không thể tạo ra lợi nhuận ổn định.

Hãng đã bán đi "ba công ty con lớn nhất" của mình: Hitachi Metals, Hitachi Cable và Hitachi Chemical. Gần đây hơn, tập đoàn đã bán cổ phần trong một liên doanh điều hòa không khí dân dụng cho Bosch của Đức.

Một số người tại Hitachi từng tỏ ra miễn cưỡng khi phải chia tay mảng điện gia dụng, lập luận rằng nó đã giúp công ty duy trì mức độ nhận diện thương hiệu để thu hút nhân tài.

Tuy nhiên, mảng kinh doanh này chỉ dựa trên các giao dịch bán hàng một lần thay vì doanh thu định kỳ, đồng thời phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc.

Năm 2021, Hitachi đã bán mảng điện gia dụng quốc tế cho Arcelik của Thổ Nhĩ Kỳ. Hitachi GLS vẫn tiếp tục tiếp thị tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi và thiết bị nhà bếp tại Nhật Bản nhưng đã phải chật vật để tìm ra con đường tăng trưởng.

Hitachi GLS, với các sản phẩm chủ lực là tủ lạnh và máy giặt, hiện có khoảng 5.100 nhân viên và ghi nhận doanh thu 367,6 tỷ yen trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025.

Đối với Hitachi, mảng điện gia dụng là mục tiêu rao bán cuối cùng trong cuộc đại tu này. Phân khúc từng được đích thân Chủ tịch đương nhiệm của Hitachi là ông Toshiaki Tokunaga điều hành nhưng không thể cho mức sinh lời cao hơn.

Sau khi tinh gọn danh mục kinh doanh, Hitachi hiện có khả năng tạo ra tiền mặt từ hoạt động vận hành tốt hơn.

Về phía Nojima, bằng việc đưa một thương hiệu lớn về dưới trướng, hãng đặt mục tiêu mở rộng việc hoạch định mảng điện gia dụng.

Công ty dự kiến kết hợp dữ liệu về nhu cầu khách hàng thu thập từ hoạt động của các cửa hàng với năng lực công nghệ của Hitachi để cải thiện khâu phát triển sản phẩm và dịch vụ hậu mãi.

Tại cuộc họp báo ở Tokyo, Chủ tịch Nojima, ông Hiroshi Nojima, khẳng định công ty "sẽ giữ lại các nhân viên" của Hitachi GLS sau thương vụ mua lại, đồng thời tiếp tục sử dụng thương hiệu Hitachi.

Công ty mới cũng sẽ tiếp quản mảng kinh doanh điện gia dụng ở thị trường nước ngoài của Hitachi.

Nojima đang không ngừng mở rộng mảng kinh doanh thiết bị của mình. Hãng không chỉ dừng lại ở các hoạt động bán lẻ mà còn sở hữu nhiều thương hiệu riêng, điển hình là thương vụ mua lại nhà sản xuất máy tính cá nhân PC VAIO trước đó.

(Theo Nikkei, Kyodo)