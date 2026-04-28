OpenAI từ lâu đã quan tâm đến việc thâm nhập lĩnh vực phần cứng. Cho đến nay, công ty đứng sau ChatGPT được cho là đang liên kết với các thiết bị đeo, dự kiến ra mắt tai nghe AI vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027.

Tuy nhiên, nhà phân tích kỳ cựu Ming-Chi Kuo cho rằng OpenAI đang hợp tác phát triển điện thoại thông minh cùng các nhà sản xuất linh kiện MediaTek, Qualcomm và Luxshare.

OpenAI được cho là đang phát triển mẫu smartphone không cần đến các ứng dụng truyền thống. Ảnh: First Post

Ông Kuo cho biết MediaTek và Qualcomm sẽ hỗ trợ thiết kế chip cho thiết bị, trong khi Luxshare đóng vai trò đối tác đồng thiết kế và sản xuất.

Phần lớn điện thoại Android cao cấp ra mắt năm 2026 sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm hoặc Dimensity 9500 của MediaTek.

Do đó, việc OpenAI hợp tác với những nhà sản xuất bộ vi xử lý hàng đầu trên thị trường di động là điều dễ hiểu.

Trong nhiều năm, cả MediaTek và Qualcomm đều định hình các tác nhân AI là tương lai trong cách con người sử dụng điện thoại, giúp thay mặt người dùng xử lý tác vụ chéo trên nhiều ứng dụng.

Theo ông Kuo, các tác nhân AI sẽ là cốt lõi trên điện thoại của OpenAI, giúp loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng các ứng dụng riêng biệt.

"Người dùng không muốn thao tác trên một đống ứng dụng", ông Kuo nói. "Họ muốn hoàn thành công việc và đáp ứng nhu cầu thông qua điện thoại. Điều này thay đổi căn bản cách mọi người nghĩ về điện thoại thông minh".

Tham vọng phần cứng của OpenAI từng đi kèm với mối quan hệ hợp tác đình đám cùng cựu thiết kế trưởng của Apple, Jony Ive.

Một tin đồn gần đây cho thấy các sản phẩm có thể bao gồm thiết bị đeo tai, OpenAI có khả năng chuẩn bị sẵn sàng tới 5 thiết bị khác nhau vào cuối năm 2028.

Cùng thời điểm, OpenAI được cho là đang cố gắng cắt giảm các dự án phụ như trình tạo video Sora và "chế độ người lớn" dự kiến của ChatGPT.

Thay vào đó, hãng ưu tiên phát triển một siêu ứng dụng tập trung vào năng suất, được xây dựng xoay quanh công cụ lập trình Codex.

Nhà phân tích Kuo nhận định các thông số kỹ thuật và nhà cung cấp cho mẫu điện thoại đồn đoán này dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay hoặc quý đầu năm 2027, trước khi đưa vào sản xuất thương mại năm 2028.

(Theo Cnet)