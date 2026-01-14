Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chiều nay chủ trì họp báo thông báo nội dung Đại hội Đảng lần thứ 14 diễn ra tại Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển", Đại hội sẽ diễn ra từ 19-25/1. Chủ đề của Đại hội là "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 13.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại họp báo

Về quá trình chuẩn bị Đại hội, Thường trực Ban Bí thư cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là của Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị đã hoàn thành.

Về công tác chuẩn bị văn kiện, Đảng đã thực hiện một cách khoa học, tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng thành một báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên văn kiện có chương trình hành động theo sát rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện để nghị quyết được thực hiện ngay sau Đại hội.

Ông Trần Cẩm Tú cho biết, dự thảo văn kiện được lấy ý kiến nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng dân.

Về việc chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ công tác nhân sự được Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và Tiểu ban nhân sự tiến hành đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của pháp luật; đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ và trí tuệ, đảm bảo hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với triển vọng phát triển.

Trong đó, ông cho biết đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác và sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Về công tác tổ chức phục vụ Đại hội 14, Thường trực Ban Bí thư khẳng định đến nay đã cơ bản hoàn thành. Công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn được thực hiện khẩn trương, bài bản, chuyên nghiệp và toàn diện.

Công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội 14 của Đảng được triển khai sớm, có kế hoạch và tổ chức thực hiện cụ thể, bài bản, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội.