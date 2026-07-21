Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành:

Không để người nộp thuế thiếu thông tin, không biết phải thực hiện như thế nào

Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh" vừa diễn ra chiều 20/7 tại Hà Nội, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế cho biết: Thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Bộ Tài chính, Cục Thuế phối hợp cùng Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ và các cơ quan, đơn vị tổ chức hội thảo về các quy định quan trọng khi triển khai chính sách mới về thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử, bán hàng đa kênh.

Ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế phát biểu khai mạc hội thảo.

Mục tiêu xuyên suốt là mang đến cho cộng đồng người nộp thuế những thông tin chính xác, kịp thời, thiết thực, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh đa kênh.

Ngành thuế sẽ tăng cường ứng dụng dữ liệu và công nghệ để chủ động nhận diện, cảnh báo từ sớm, từ xa, nhắc nhở và hỗ trợ người nộp thuế phòng tránh sai sót, qua đó hỗ trợ tối đa để người nộp thuế tự nguyện tuân thủ đúng pháp luật.

Đồng thời, cơ quan thuế mong muốn lắng nghe những khó khăn, những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để có thể giải đáp, tháo gỡ ngay cho người nộp thuế, nhằm góp phần hỗ trợ tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế (đặc biệt là các hộ kinh doanh-NV).

Với tinh thần nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người nộp thuế, Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh: “Cơ quan thuế các cấp phải sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả đối với những khó khăn vướng mắc chính đáng của người nộp thuế. Không để người nộp thuế thiếu thông tin, không biết phải thực hiện như thế nào hoặc không biết tìm đâu để được hướng dẫn, hỗ trợ”.

Triển khai tuyên truyền thông tin thuế, hỗ trợ người dân theo hướng đa kênh

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế xác định rõ nhiệm vụ của cơ quan thuế là phải thực hiện tốt vai trò hướng dẫn, hỗ trợ để người nộp thuế thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

“Quan điểm của chúng tôi là triển khai tuyên truyền, hỗ trợ theo hướng đa kênh, linh hoạt trong việc truyền tải chính sách, chế độ, thủ tục hành chính cũng như hướng dẫn cách thức thực hiện. Hoạt động này được tổ chức theo từng chủ đề, từng khu vực kinh tế và từng địa bàn, với sự tham gia đồng bộ của cơ quan thuế các cấp trên toàn quốc”, ông Sơn chia sẻ.

Toàn cảnh hội thảo.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, khai thác hiệu quả các dữ liệu đã có như định danh chủ doanh nghiệp, địa chỉ, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt... để tạo ra các tờ khai gợi ý, hỗ trợ người nộp thuế thay vì phải thực hiện kê khai thủ công.

Về lâu dài, công tác quản lý thuế sẽ hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh quản trị dữ liệu, xác định kết quả, giảm tối đa các thao tác phải thực hiện.

“Trên các ứng dụng như eTax Mobile, chúng tôi đã bắt đầu tích hợp chatbot AI để hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh tra cứu thông tin như nghĩa vụ thuế còn phải thực hiện, tình trạng tạm hoãn xuất nhập cảnh. Trong thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục được phát triển để hỗ trợ hỏi đáp về chính sách, thủ tục, tương tác với cơ quan thuế thông qua tin nhắn, giọng nói và nhiều hình thức khác, kết hợp với mạng lưới hỗ trợ của các nhà cung cấp giải pháp, đại lý thuế, đơn vị tư vấn thuế, kế toán... nhằm mang lại sự thuận tiện cao nhất cho người nộp thuế”, Phó Cục trưởng Cục Thuế thông tin thêm.

Bà Lê Thị Chinh - Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế - Cục Thuế khuyến nghị, các hộ và cá nhân kinh doanh nên chủ động cập nhật chính sách thuế từ các kênh thông tin chính thống để giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật thuế.

“Người nộp thuế nên tìm hiểu các quy định mới thông qua các kênh chính thức của cơ quan thuế hoặc các đầu mối được cơ quan thuế xác nhận. Điều này giúp tránh tiếp nhận những thông tin sai lệch hoặc chưa được kiểm chứng, vốn rất dễ lan truyền qua các kênh không chính thống”, bà Chinh cho biết thêm.

Cơ quan thuế khuyến khích người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Thông qua ứng dụng này, người kinh doanh có thể dễ dàng theo dõi tổng doanh thu, xác định doanh thu đã vượt hay chưa vượt ngưỡng chịu thuế, nắm được các nghĩa vụ thuế cần thực hiện, đồng thời nhận được các thông báo, hướng dẫn và nhắc nhở về chính sách thuế mới từ cơ quan thuế. Nếu không thường xuyên tra cứu, người nộp thuế có thể bỏ lỡ các thông tin hỗ trợ tuân thủ hoặc các thông báo quan trọng từ cơ quan thuế.