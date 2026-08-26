Theo TTXVN, phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuẩn bị đội ngũ cán bộ hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng cho những chặng đường phát triển mới.

Vì vậy, công tác cán bộ, không chỉ là bố trí con người vào các chức danh. Đây là công việc trực tiếp liên quan đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, năng lực quản lý, quản trị và kiến tạo phát triển của Nhà nước, chất lượng vận hành của cả hệ thống chính trị.

Quy hoạch không phải chuẩn bị “ghế” cho cán bộ lãnh đạo

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, không thể chỉ nhìn cán bộ bằng chức danh dự kiến hay những vị trí đã đi qua; phải nhìn bằng việc khó đã giải quyết, điểm nghẽn đã tháo gỡ, tập thể đã xây dựng, người kế cận đã chuẩn bị và niềm tin đã bồi đắp; cần đội ngũ có tầm nhìn nhưng mạnh về thực thi; quyết đoán nhưng giữ nguyên tắc; dám chịu trách nhiệm nhưng biết tự kiểm soát quyền lực; luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chuẩn bị đội ngũ cán bộ hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng cho những chặng đường phát triển mới. Ảnh: TTXVN

Cán bộ ở bất kỳ vị trí nào cũng phải gần dân, sát thực tiễn; không chỉ nhìn cuộc sống qua báo cáo và số liệu; phải biết nghe ý kiến khác mình, nghe cả điều không thuận tai; hiểu khó khăn, nhu cầu chính đáng của nhân dân và những người trực tiếp thực thi chính sách. Uy tín của cán bộ phải được kiểm chứng bằng tác động thực tế của quyết định đối với đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, quy hoạch là quá trình chuẩn bị, rèn luyện, kiểm chứng và sàng lọc; không phải chuẩn bị “ghế” cho cán bộ lãnh đạo; phải thống nhất thật sâu sắc rằng được đưa vào quy hoạch mới chỉ là sự ghi nhận của tổ chức đối với triển vọng phát triển của cán bộ tại một thời điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay, đó không phải lời hứa về chức vụ, không phải quyền đương nhiên được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, càng không phải cơ sở để hình thành tâm lý chờ đến lượt. Triển vọng phải được chứng minh và kiểm chứng liên tục bằng phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả.

Nguồn cán bộ phải luôn mở để phát hiện nhân tố mới. Người đã có tên trong quy hoạch vẫn phải phấn đấu, nhận việc khó, chấp hành phân công, luân chuyển, chịu giám sát và sẵn sàng được đưa ra nếu không còn đáp ứng.

Quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn; coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn; không để quan hệ, lợi ích cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối lựa chọn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điều quan trọng không phải có tên trong quy hoạch, mà sau quy hoạch cán bộ đã trưởng thành như thế nào. Người phát triển tốt phải được tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng; người còn hạn chế phải được chỉ ra, giúp khắc phục; người chững lại, suy giảm uy tín, né tránh trách nhiệm hoặc vi phạm tiêu chuẩn phải được sàng lọc công tâm, minh bạch, đúng quy định. “Có vào, có ra,” “có lên, có xuống” là để giữ chất lượng đội ngũ và uy tín của Đảng.

Mỗi cán bộ cũng phải có thái độ đúng trước sự phân công của tổ chức; được giao trọng trách cao hơn thì không chủ quan, không coi đó là phần thưởng cá nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý việc chưa được bố trí, chưa được giới thiệu hoặc tổ chức lựa chọn phương án khác thì không nản chí, so bì, để tâm tư ảnh hưởng việc chung. Cách ứng xử khi được trao quyền và khi chưa được trao quyền là phép thử rõ về bản lĩnh, kỷ luật, văn hóa và danh dự của người cán bộ.

Không thể đưa cán bộ vào quy hoạch rồi để tự xoay xở

Các quy định của Đảng đã xác định khá đầy đủ tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vấn đề là không để tiêu chuẩn chỉ nằm trên hồ sơ; phải biến tiêu chuẩn thành hành vi lãnh đạo hằng ngày, thành cách sử dụng quyền lực, cách giải quyết công việc, cách xây dựng tập thể và kết quả thực tế.

Chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ diện Ban Bí thư quản lý không chỉ để có nguồn thay thế khi cần, mà để bảo đảm sự kế thừa liên tục, vững vàng và phát triển trong năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khái quát: gốc là bản lĩnh, đạo đức, liêm chính; năng lực cốt lõi là tư duy và tổ chức thực hiện; thước đo cuối cùng là sản phẩm, uy tín, kết quả và sự tín nhiệm trong thực tiễn.

Mỗi cán bộ cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, cần kiệm, liêm chính, vì lợi ích chung; nâng tầm tư duy nhưng phải đặc biệt mạnh về tổ chức thực hiện; hình thành phong cách làm việc dựa trên mục tiêu, sản phẩm, kết quả, tác động và trách nhiệm...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải đổi mới mạnh mẽ việc quản lý, rèn luyện và sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Cán bộ phấn đấu cao hơn thì trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cũng phải cụ thể và cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt không thể đưa cán bộ vào quy hoạch rồi để tự xoay xở, chờ có vị trí trống mới xem lại hồ sơ. Quy hoạch chỉ có ý nghĩa khi gắn với một quá trình quản lý, rèn luyện, giao việc, đánh giá và sử dụng liên tục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải quản lý cán bộ bằng quá trình phát triển thực tế, không chỉ bằng hồ sơ...

Người đứng đầu, tập thể giới thiệu và cơ quan tham mưu phải chịu trách nhiệm về nhận xét, đánh giá và chất lượng nguồn cán bộ đề xuất. Nguồn quy hoạch phải thật sự mở, động; sử dụng và bảo vệ cán bộ phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và sàng lọc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng gợi mở không khép kín nguồn trong một cơ quan, ngành, địa phương hay nhóm quan hệ; phải chủ động tìm người có đức, có tài, có khát vọng, có kết quả nổi trội từ cơ sở, địa bàn khó, lĩnh vực mới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng lưu ý kiểm soát quyền lực phải xuyên suốt từ phát hiện nguồn, thẩm định, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và sàng lọc; kiên quyết ngăn chặn chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, thân quen, lợi ích nhóm, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích.