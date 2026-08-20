Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Theo TTXVN, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phân cấp mạnh đi đôi với kiểm soát quyền lực; công nghệ không thể thay đổi trách nhiệm chính trị và quyết định của con người. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tinh thần xuyên suốt là kiên định nền tảng tư tưởng, nguyên tắc tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ để lãnh đạo đúng hơn, trúng hơn, sâu sát hơn, khoa học hơn, dân chủ hơn, hiệu quả hơn; lãnh đạo toàn diện nhưng không làm thay; tập trung thống nhất nhưng phát huy chủ động; phân cấp mạnh nhưng kiểm soát quyền lực chặt; ban hành chủ trương phải gắn với tổ chức thực hiện và trách nhiệm về kết quả cuối cùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ báo cáo sơ kết phải bám sát Nghị quyết số 28, đánh giá đầy đủ, thực chất kết quả thực hiện trong phạm vi cả nước và nhất là sau khi sắp xếp lại bộ máy tổ chức. Ông lưu ý không chỉ thống kê số văn bản, hội nghị, mô hình mà phải làm rõ những chuyển biến thực chất trong phương thức lãnh đạo, chất lượng phối hợp và hiệu lực tổ chức thực hiện và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Kết quả đạt được phải đánh giá rõ mức độ ổn định, khả năng duy trì, phát huy và nhân rộng. Nội dung chưa đạt phải chỉ rõ khoảng cách so với yêu cầu, nguyên nhân và trách nhiệm ở khâu nào, phần nào.

Khẳng định việc thực hiện Nghị quyết số 28 đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh bên cạnh những kết quả, phải nhìn thẳng vào những hạn chế. Phải xác lập rõ trọng tâm đổi mới, lấy tổ chức thực hiện làm khâu đột phá và kết quả thực chất để làm thước đo. Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền không thay đổi bản chất, nguyên tắc và phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng, mà làm cho sự lãnh đạo đúng, trúng, khoa học, dân chủ, sâu sát và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, kiên định gắn với đổi mới; lãnh đạo toàn diện nhưng đúng vai, đúng thẩm quyền; tập trung thống nhất nhưng phát huy chủ động; phân cấp mạnh đi đôi với kiểm soát quyền lực; công nghệ không thể thay đổi trách nhiệm chính trị và quyết định của con người.

Trục xuyên suốt là từ quyết sách đúng đến kết quả thực chất; tổ chức thực hiện là bộ phận cấu thành chất lượng lãnh đạo cầm quyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đến năm 2030 phải xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả và trách nhiệm, đến năm 2045 phải phát triển phương thức lãnh đạo cầm quyền lên trình độ cao, khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, thích ứng cao, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, tạo ra động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

Lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện làm thay

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu làm rõ: thống nhất tư duy, nhận thức và hành động về lãnh đạo cầm quyền; chuẩn hóa chu trình xây dựng, ban hành, thể chế hóa, tổ chức thực hiện và điều chỉnh chủ trương; đổi mới công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động cần phát huy dân chủ thực chất, củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân; đổi mới tổ chức, cán bộ phù hợp với mô hình, bộ máy mới, phân định rõ chức năng, thẩm quyền, quan hệ công tác.

Ban Tổ chức Trung ương tập trung hoàn thiện, bảo đảm xây dựng đề án thật sự có chất lượng, có sức đổi mới, có tính khả thi để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh việc đổi mới kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực theo hướng phòng ngừa, phát hiện và cảnh báo sớm; phát huy trách nhiệm nêu gương, xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa liêm chính, trách nhiệm phục vụ nhân dân; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, quản trị rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng.

Ông lưu ý phải hoàn thiện những vấn đề cốt lõi của dự thảo nghị quyết, bảo đảm đúng tầm, rõ trọng tâm và khả thi; tập trung hoàn thiện đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Dự thảo nghị quyết phải ngắn gọn, đúng tầm, rõ quan điểm, mục tiêu tập trung, nhiệm vụ có tính đột phá; đồng thời chuẩn bị đồng bộ chương trình hành động, báo cáo giải trình, danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, bảo đảm khi nghị quyết ban hành có thể triển khai được ngay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng là yêu cầu thường xuyên, trực tiếp gắn với năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Điều quan trọng không chỉ là có chủ trương đúng mà phải tổ chức thực hiện nghiêm và đến cùng, tạo những chuyển biến rõ trong thực tiễn bằng những kết quả cụ thể; phải giữ vững nguyên tắc, đồng thời phải mạnh dạn đổi mới; lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện làm thay; phân cấp nhưng không buông lỏng kiểm tra, giám sát.