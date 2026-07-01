Sáng 1/7, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước.

Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khái quát một số kết quả lớn và khẳng định "cùng một lúc làm rất nhiều việc nhưng khí thế rất phấn khởi. Việc sắp xếp được người dân rất đồng tình, rất phấn khởi. Băn khoăn chủ yếu là cán bộ lo nơi làm việc xa, trình độ chưa đáp ứng… nhưng đó không phải điều cơ bản. Bộ máy đang vận hành tốt".

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ không được chủ quan, thỏa mãn bởi kết quả đạt được mới là bước đầu. Cuộc cải cách này còn nhiều việc phải tiếp tục thực hiện với quyết tâm cao hơn, cách làm khoa học hơn và tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, có nơi nhiệm vụ đã được giao nhưng hướng dẫn chưa kịp thời, có nơi thẩm quyền đã được phân cấp nhưng nguồn lực, nhân lực, công cụ quản lý chưa đi cùng.

Điểm nghẽn này ở cấp tỉnh cần phải xem xét, nghiên cứu; "phân cấp nhiệm vụ cho rồi nhưng không phân bổ tài chính, không đưa cán bộ về".

Thể chế pháp luật hiện hành còn chưa đồng bộ, thống nhất, nhiều quy định còn chưa rõ ràng. Năng lực thực thi ở cơ sở, nhất là cấp xã, chưa theo kịp yêu cầu mới. Khối lượng công việc chuyển xuống cơ sở rất lớn, trong khi cán bộ chuyên sâu về đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, đầu tư, công nghệ thông tin, thanh tra, quản lý đô thị, các lĩnh vực phức tạp khác còn thiếu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả

Nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều việc, chịu áp lực lớn và đối mặt với rủi ro công vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề, dự án đầu tư tại sao chậm, sao không dám quyết định, băn khoăn gì, khó khăn gì; hai là giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai; ba là quản lý tài chính.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ba vấn đề đó cán bộ rất do dự, sợ trách nhiệm, không dám làm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu thực tế, có địa phương vừa qua phân công cán bộ thì 8 ngày sau giải ngân vốn đầu tư công tăng 9%. "Nếu ai còn do dự thì đề nghị phát biểu thẳng thắn với tổ chức để tổ chức bố trí công việc phù hợp", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu quan điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bộ máy không chấp nhận cán bộ không dám suy nghĩ, không dám làm, không dám đổi mới hoặc nói không đi đôi với làm.

Việc xử lý tài sản công dôi dư, bố trí trụ sở làm việc, chỉnh lý và số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ còn chậm ở nhiều nơi. Đây vừa là vấn đề trước mắt cần giải quyết, vừa là nguồn lực rất lớn cần được khai thác hiệu quả.

Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Ảnh: QH

Sau khi không còn cấp huyện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát giữa cấp tỉnh với cấp cơ sở đặt ra nhiều vấn đề mới. Nếu không đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, dễ dẫn đến hai nguy cơ: hoặc cấp trên không nắm chắc cơ sở, hoặc cấp dưới lại phải xin ý kiến quá nhiều, làm giảm tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm.

Cấp xã phải được tổ chức như tuyến đầu của quản trị công

Từ những kết quả, hạn chế và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, không để tình trạng luật này thông mà luật kia lại nghẽn.

Trong hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cấp tỉnh tập trung vai trò chiến lược, quy hoạch, điều phối, phân bổ nguồn lực, tổ chức không gian phát triển, kiểm tra, giám sát và liên kết vùng. Cấp xã phải được tổ chức như tuyến đầu của quản trị công khi tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế, cơ chế phân bổ nguồn lực phù hợp quy mô dân số, diện tích, mức độ đô thị hóa, đặc điểm vùng miền và khối lượng công việc, không áp dụng cào bằng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố, có thẩm quyền và công cụ phù hợp để điều phối hạ tầng, dịch vụ công, không gian kinh tế trọng điểm, liên kết vùng và hình thành các cực tăng trưởng mới.

Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý đây là nhiệm vụ rất quan trọng. "Tư duy, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm của cán bộ rất quan trọng. Coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc; đồng thời, có chính sách tiền lương, phụ cấp, điều kiện làm việc và cơ chế khuyến khích phù hợp để cán bộ yên tâm công tác, nhất là địa bàn khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Trong bộ máy không chấp nhận cán bộ không dám suy nghĩ, không dám làm, không dám đổi mới hoặc nói không đi đôi với làm.

Với tài sản công, trụ sở sau sắp xếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Tài sản còn sử dụng được phải được tận dụng hiệu quả. Tài sản không còn phù hợp cần chuyển đổi công năng, điều chuyển hoặc xử lý minh bạch, đúng quy định; ưu tiên phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và các nhu cầu thiết thực của cộng đồng.

Với hồ sơ, tài liệu, phải có kế hoạch bảo quản, số hóa và khai thác phù hợp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tuyệt đối không để thất lạc, hư hỏng, lãng phí hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp.



