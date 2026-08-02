Văn phòng Chính phủ vừa nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
Theo đó, để tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước.
Bộ Công Thương cần chủ động đánh giá tình hình cung cầu, dự trữ và hoạt động của hệ thống phân phối xăng dầu, nhất là dầu diesel để chủ động thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp luật, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.
Đồng thời, chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết theo quy định.
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không để trục lợi chính sách, lợi ích nhóm; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Liên quan tới dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83 và các nghị định sửa đổi, bổ sung về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ khẩn trương tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến cùng các đối tượng chịu tác động để hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Việc này cần thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền; tái cơ cấu thương nhân đầu mối, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu; giảm tối đa khâu trung gian, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, nội dung đề xuất; trình Chính phủ trong tháng 7/2026.
Bộ Công Thương cũng được yêu cầu khẩn trương tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình cung ứng xăng dầu, nhất là dầu diesel, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7.
Phó Thủ tướng thường trực cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành.
Bảo đảm thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối theo đúng quy định.
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trên địa bàn. Kịp thời triển khai các biện pháp quản lý, điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, vận chuyển, lưu thông, phân phối xăng dầu và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định.
Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, quy định pháp luật về giá…
Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt, đứt gãy cục bộ nguồn cung xăng dầu.