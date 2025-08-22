Ngày 22/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Vũ Hà Tuấn Lộc (25 tuổi, quê Đồng Nai) 13 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, khoảng 23h16 ngày 15/7/2024, Lộc đang lái xe taxi công nghệ thì nhận được đơn đặt xe của anh P.T.N. đi đến phường Hiệp Thành, quận 12 (cũ). Tuy nhiên, đến nơi anh N. nói không đúng địa chỉ và yêu cầu Lộc đi tiếp.

Sau đó, anh N. gọi điện thoại nhờ người thân ra trả tiền xe. Khoảng 15 phút sau không thấy ai ra nên Lộc nhắc anh N. thanh toán tiền nhưng anh này không trả. Đến 1h30 ngày 16/7/2024, Lộc chở anh Ngân đến trước trụ sở Công an phường Hiệp Thành, quận 12 (cũ) rồi cả hai xuống xe cãi vã.

Vũ Hà Tuấn Lộc. Ảnh: HH

Sau một hồi đôi co, đòi tiền không được, Lộc bực tức đá vào mặt anh N. làm nạn nhân ngã ngửa về phía sau, co giật, bất tỉnh. Thấy vậy, Lộc cùng người dân đưa anh Ngân tới bệnh viện quận 12 cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã chết trước khi đến bệnh viện.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Lộc thừa nhận hành vi phạm tội nhưng sau đó lại thay đổi lời khai, không nhận tội. Tuy nhiên, qua dữ liệu hình ảnh trích xuất từ camera, lời khai của các nhân chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ quy kết Vũ Hà Tuấn Lộc có hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm tới tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.