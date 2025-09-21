Ngày 21/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một tài xế taxi nỗ lực đưa sản phụ và người thân tới trung tâm y tế cấp cứu.

Trong lúc xe đang di chuyển, sản phụ bất ngờ sinh con ngay trên ghế sau. Trước tình huống khẩn cấp, tài xế vừa liên tục hỏi thăm, động viên sản phụ và gia đình, vừa tập trung lái xe tới trạm y tế gần nhất để kịp thời hỗ trợ.

Sau khi đăng tải clip lên mạng xã hội, nhiều người gửi lời chúc tới mẹ con sản phụ và lời cảm ơn tới tài xế taxi khi xử lý tình huống nhanh nhẹn, không lúng túng.

Trao đổi với PV báo VietNamNet, tài xế Nguyễn Thanh Tùng (SN 1999, trú phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, anh nhận chở chị T. từ nhà riêng ở phường Bình Khê tới Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu vì đau bụng trong thời gian mang thai.

Trên xe lúc này có mẹ chị T. đi cùng để chăm sóc, cả hai ngồi ghế sau của xe.

Khoảng 30 phút sau, khi xe đi tới khu vực xã Hồng Thái Đông thì chị T. bất ngờ đau quằn quại và có dấu hiệu chuyển dạ.

Tài xế Tùng chạy đua để đưa sản phụ T. tới trung tâm y tế. Ảnh chụp màn hình

Nhận thấy tình hình nguy hiểm cho sản phụ, tài xế Tùng liên tục trấn an tinh thần và hỏi thăm tình hình, đồng thời điều khiển xe chạy nhanh hơn để tới trung tâm y tế gần nhất.

Bất ngờ, chị T. được sự hỗ trợ của mẹ đã sinh em bé ngay trên xe, tiếng khóc của trẻ nhỏ vang khắp xe.

Không hoảng loạn, không lúng túng, tài xế Tùng động viên gia đình, khéo léo hỗ trợ để mẹ tròn con vuông.

Khi vừa kịp di chuyển xe tới trạm y tế xã Hồng Thái Đông, tài xế Tùng nhanh chóng chạy vào hô hoán nhân viên y tế tới trợ giúp.

Tại đây, bé gái sơ sinh được hỗ trợ cắt rốn, vệ sinh và tiếp tục được tài xế Tùng chở tới Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để chăm sóc.

"Từ lúc thấy tình hình nguy cấp, tôi phóng xe nhanh hơn để kịp thời cứu giúp sản phụ. Lúc chị T. chuyển dạ là xe mới chạy tới khu vực cánh đồng, nếu không đi nhanh thì không kịp tới trạm y tế để nhờ trợ giúp", tài xế Tùng cho biết.

Tài xế Tùng theo nghề taxi được 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên trải qua cảm giác hồi hộp pha lẫn lo lâu khi thấy sản phụ sinh con trên xe. Mừng cho chị T. sinh con khỏe mạnh, tài xế Tùng không lấy tiền chuyến xe và tiếp tục công việc hàng ngày của mình.

"Đây cũng là kinh nghiệm trực tiếp để sau này tôi lập gia đình nhỏ còn biết cách xoay xở nếu trong trường hợp cấp bách như thế này", tài xế Tùng cho hay.