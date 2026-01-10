The Golden Regal tại Vinhomes Golden City đón đầu làn sóng dịch chuyển này nhờ vị trí đắc địa, quy hoạch tối ưu, thiết kế tinh tế, giúp định danh thương hiệu giữa trung tâm mới Dương Kinh.

Thói quen tiêu dùng thay đổi và bài toán không gian thương hiệu

Khi người tiêu dùng ngày càng đưa cảm xúc, phong cách sống và giá trị cá nhân vào quyết định chi tiêu, vai trò của không gian thương mại cũng thay đổi sâu sắc. Với các thương hiệu cao cấp, cửa hàng không còn đơn thuần là nơi trưng bày sản phẩm, mà trở thành một “điểm chạm thương hiệu” giúp khách hàng cảm nhận triết lý, đẳng cấp và sự chỉn chu được đầu tư đến từng chi tiết.

Những yêu cầu mới ấy khiến mô hình nhà phố truyền thống tại khu trung tâm trở nên hạn chế: thiếu không gian, khó tạo trải nghiệm riêng tư, hạn chế tổ chức sự kiện và khó nâng tầm hình ảnh thương hiệu. Thay vào đó, các thương hiệu đang tìm kiếm những mặt bằng có tính độc bản - nơi kiến trúc, cảnh quan và công năng cùng tham gia kể câu chuyện thương hiệu.

Nhiều nhãn hàng đang tìm kiếm những không gian độc bản để nâng tầm đẳng cấp thương hiệu. Ảnh phối cảnh

Xu hướng này đã lan tới Dương Kinh - cực tăng trưởng mới phía Nam Hải Phòng, nơi hội tụ đồng thời hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp và dòng cư dân có gu tiêu dùng khác biệt. Sự hiện diện ngày càng rõ nét của giới chuyên gia quốc tế, doanh nhân trẻ và tầng lớp thành đạt mới đang tạo ra nhu cầu lớn về các mô hình kinh doanh chuẩn mực, giàu trải nghiệm và mang tính biểu tượng. The Golden Regal tại Vinhomes Golden City ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó.

The Golden Regal - “Sàn diễn” hạng sang dành cho các thương hiệu cao cấp

Nằm trong bộ sưu tập “di sản không gian” của Thành phố Hoàng Kim - Vinhomes Gloden City, biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn The Golden Regal là dòng sản phẩm đắt giá bậc nhất dự án khi hội tụ đầy đủ các lợi thế về vị trí, kiến trúc và khả năng khai thác thương mại.

Mỗi căn biệt thự được quy hoạch tại vị trí đầu hồi, tiếp giáp từ 2 - 3 mặt tiền đường lớn, sở hữu 4 mặt thoáng. Khi thương hiệu cao cấp ngày càng chú trọng “hiệu ứng thị giác” và khả năng ghi dấu trong tâm trí khách hàng, vị trí đầu hồi với tầm nhìn mở và lưu lượng tiếp cận cao chính là “điểm cộng chiến lược” giúp thương hiệu dẫn dắt cuộc chơi.

The Golden Regal có diện tích sử dụng lên tới 868,8m2, phù hợp cho các mô hình kinh doanh lớn. Ảnh phối cảnh

Với tổng diện tích sử dụng lên tới 868,8m2, The Golden Regal mở ra không gian đủ rộng để các thương hiệu tự do sáng tạo: từ showroom cao cấp, flagship store, boutique office, không gian trưng bày, trải nghiệm sản phẩm cho tới các sự kiện riêng tư mang tính kết nối cộng đồng tinh hoa. Trong bức tranh phát triển mới của Hải Phòng, The Golden Regal tại Vinhomes Golden City đang định hình chuẩn mực mới cho bất động sản thương mại cao cấp: độc bản hơn, tinh tế hơn và bền vững hơn, đúng với kỳ vọng của những nhà đầu tư hướng tới giá trị dài hạn.

Điểm khác biệt của The Golden Regal còn nằm ở khả năng dung hòa giữa yếu tố ở và kinh doanh. Chủ nhân có thể vừa sở hữu không gian sống riêng tư, vừa vận hành mô hình kinh doanh cao cấp ngay trong cùng một tài sản. Đây là một xu hướng đang được giới thượng lưu toàn cầu ưa chuộng nhờ tối ưu hiệu suất sử dụng và giá trị tài sản.

Đặc biệt, việc đặt The Golden Regal trong hệ sinh thái xanh quy mô lên tới 40ha của Vinhomes Golden City mang đến một trải nghiệm khác biệt: không gian sân vườn riêng, hàng cây, lối dạo bộ và cảnh quan đồng bộ tạo nên cảm giác như một “resort trong phố”. Tại đây, khách hàng không chỉ đến mua sắm hay sử dụng dịch vụ, mà còn tận hưởng một hành trình trải nghiệm thương hiệu trọn vẹn bằng mọi giác quan.

Thiết kế đa công năng của The Golden Regal đáp ứng tốt cho nhu cầu ở, kinh doanh và trình diễn thương hiệu. Ảnh phối cảnh

Về góc độ đầu tư, The Golden Regal được đánh giá là dòng sản phẩm có tiềm năng khai thác và gia tăng giá trị bền vững tại khu vực phía Nam Hải Phòng khi nơi đây đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ loạt dự án hạ tầng chiến lược.

Các công trình trọng điểm như Vành đai 2, tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Khu kinh tế ven biển phía Nam… đang từng bước định hình Dương Kinh trở thành trung tâm kinh tế, thương mại mới. Trong bối cảnh đó, nhu cầu mặt bằng thương mại chuẩn quốc tế sẽ tiếp tục gia tăng, tạo nền tảng cho lợi suất khai thác ổn định và giá trị tài sản tăng theo thời gian.

Với số lượng giới hạn, mỗi căn biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn The Golden Regal được xem là “tài sản sưu tầm” dành cho số ít nhà đầu tư đủ nhạy bén để nhận diện sớm giá trị. Đây không chỉ là đầu tư vào bất động sản mà còn là đầu tư vào vị thế, vào không gian mang tính biểu tượng và giá trị sống vượt thời gian.