Ngày 18/9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – PTIT và Công ty cổ phần iKame Global đã công bố khai trương tổ hợp không gian sáng tạo game. Đây là một trong những hoạt động trong biên bản hợp tác đã được 2 đơn vị ký kết hồi tháng 3.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Tổ hợp không gian sáng tạo game.

Được đặt tại cơ sở Ngọc Trục của PTIT, tổ hợp không gian sáng tạo game được thiết kế dựa trên mô hình và phong cách của không gian làm việc đang vận hành tại “đại bản doanh” của iKame Global, doanh nghiệp đã có hơn 10 năm hoạt động trong ngành game và hiện là một trong những đơn vị nổi bật ở lĩnh vực game mobile & app. iKame Global tài trợ phòng lab 50 máy tính có cấu hình cao phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu của Học viện, đặc biệt là ở lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu lĩnh vực game.

Tổ hợp không gian sáng tạo game sẽ là điểm đến của những sinh viên thuộc các khối ngành kỹ thuật như Thiết kế và Phát triển Game, Công nghệ Đa phương tiện, CNTT, Truyền thông Đa phương tiện... trên con đường hiện thực hóa giấc mơ và được kỳ vọng là nơi sẽ sản sinh ra nhiều dự án khởi nghiệp ngành game trong tương lai.

iKame tài trợ cho PTIT một không gian làm việc cộng tác hiện đại và một phòng lab 50 máy tính có cấu hình cao phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu của trường.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc, Giám đốc PTIT cho biết: Thiết kế và phát triển game của Học viện là chương trình đào tạo đại học chuyên sâu về game đầu tiên tại Việt Nam, với mục tiêu cung ứng nguồn nhân lực có trình độ cao, làm chủ công nghệ thiết kế và phát triển game hiện đại, đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp game trong nước và quốc tế.

Việc hợp tác cùng iKame Global triển khai phòng Lab thực hành công nghệ game là minh chứng cho mô hình hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận không gian thực hành, thực tập mở đồng thời nâng cao kỹ năng thực chiến ngay tại nhà trường.

"Đây sẽ là nơi ươm mầm cho những dự án sáng tạo trong lĩnh vực game, giúp sinh viên hình thành ý tưởng và phát triển mô hình khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, dưới sự đồng hành chặt chẽ của nhà trường và doanh nghiệp”, Phó Giáo sư Đặng Hoài Bắc nhấn mạnh.

Thời gian tới, PTIT và iKame sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thông qua các chương trình tham quan, hội thảo, đào tạo, thực tập tại doanh nghiệp được tổ chức định kỳ hằng năm; đồng thời iKame sẽ ưu tiên tuyển dụng các sinh viên PTIT có kết quả học tập tốt, còn Học viện sẽ hỗ trợ quảng bá thông tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông chính thức.