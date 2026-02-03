Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” sẽ được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khai trương ngày 5/2/2026 tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thị trường trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, yêu cầu đặt ra là cần những mô hình mới, linh hoạt và hiệu quả để kết nối cung cầu, giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Chính vì vậy, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã xây dựng Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” nhằm kết hợp giữa trưng bày trực tiếp các sản phẩm Việt điển hình, bán hàng tại chỗ và bán hàng trên nền tảng số.

Với sự đồng hành của Tiktok Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc Gia Việt Nam (Napas), địa chỉ này hướng tới trở thành điểm đến tôn vinh hàng Việt Nam, kết nối và lan tỏa sản phẩm Việt chất lượng xuất sắc tới người tiêu dùng.

Không gian trưng bày “Sức sống hàng Việt” được thiết kế theo hướng mở, thuận tiện để người dân tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm. Các doanh nghiệp và sản phẩm được lựa chọn trưng bày là những mặt hàng made-in-Vietnam 100% tiêu biểu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phản ánh năng lực sản xuất, đổi mới và sức sáng tạo của doanh nghiệp trong nước.

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, khách tham quan còn có thể trực tiếp mua sắm ngay tại không gian trong những khung giờ nhất định, với mức giá hấp dẫn. Toàn bộ giao dịch được thực hiện theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt qua VietQR, góp phần thúc đẩy tiêu dùng hiện đại, minh bạch.

Khác với các hoạt động trưng bày mang tính thời điểm, Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” được tổ chức định kỳ 2 tuần/lần trong cả năm 2026. Với vai trò cơ quan chủ trì, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trực tiếp điều phối, lựa chọn doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, đồng thời tổ chức kết nối, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tới người tiêu dùng. Điều này không chỉ bảo đảm chất lượng, tính minh bạch của sản phẩm mà còn tạo sự mới mẻ, duy trì sức hút của chương trình, từng bước hình thành một địa chỉ quen thuộc, uy tín để tôn vinh hàng Việt.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và bán hàng trực tiếp, các sản phẩm trong mỗi kỳ trưng bày còn được giới thiệu và bán qua các phiên livestream trên kênh TikTok “Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước”. Qua livestream, người tiêu dùng trên cả nước có thể tiếp cận, mua sản phẩm với mức giá ưu đãi, được giao hàng đến tận nơi nhờ sức mạnh của thương mại điện tử.

Việc kết hợp mua sắm trực tiếp tại chỗ và mua sắm qua livestream không chỉ mở rộng kênh tiêu thụ, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại mà còn góp phần định hướng mô hình bán hàng trực tuyến minh bạch, có trách nhiệm, dưới sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước.

Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa, nơi tôn vinh giá trị, bản sắc và chất lượng của hàng Việt Nam. Việc hình thành một không gian cố định, hoạt động thường xuyên ngay tại trung tâm Thủ đô được xem là bước đi mới trong công tác phát triển thị trường trong nước, góp phần kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt chất lượng theo hướng bền vững.