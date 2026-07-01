Biên độ chênh lệch này đến từ tính khan hiếm của quỹ đất sinh thái trong bối cảnh đô thị hóa nén.

Tại Việt Nam, theo các báo cáo của CBRE Group và JLL, người mua nhà cao cấp hiện nay đặc biệt ưu tiên những dự án có khả năng kết nối thiên nhiên trong bán kính sống hàng ngày. Không gian mở, công viên, đường dạo bộ hay tầm nhìn mặt nước dần trở thành một dạng “hạ tầng sống” khan hiếm của đô thị hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh áp lực dân số và mật độ xây dựng ngày càng lớn.

Công viên và hồ trung tâm tại ParkCity Hanoi. Ảnh: ParkCity Hanoi

Trong một thành phố phát triển nhanh như Hà Nội, thiên nhiên đang trở thành nguồn tài nguyên giá trị nhất. Đó không còn là câu chuyện về “view đẹp” mà là khả năng duy trì sự cân bằng giữa tốc độ đô thị hóa ngày càng cao. Đây cũng là triết lý quy hoạch mà ParkCity theo đuổi: kiến tạo một cộng đồng nơi mọi trải nghiệm sống thiết yếu đều có thể kết nối chỉ trong 15 phút đi bộ, để cư dân tận hưởng nhịp sống thuận tiện hơn, chậm rãi hơn và gần gũi với thiên nhiên hơn mỗi ngày.

ParkCity Hanoi và lợi thế của một hệ sinh thái đô thị hiện hữu

Khác biệt với xu hướng phát triển nén mật độ cao, dự án ParkCity Hanoi lấy cảnh quan thiên nhiên làm lõi sinh thái, giúp tạo lập cuộc sống cân bằng và giàu vận động cho cư dân. Sau hơn một thập kỷ phát triển, khu đô thị này đã hình thành hệ sinh thái sống với hệ cây xanh trưởng thành, trường học quốc tế, trung tâm thương mại, công viên và các tiện ích vận hành ổn định.

Theo chủ đầu tư, nền tảng làm nên sự sống động của cộng đồng cư dân hiện hữu này cốt lõi là nhờ tỷ lệ lấp đầy thực tế cùng sự đồng hành dài hạn của chủ đầu tư. Các phân khu thấp tầng như Nadyne, Evelyne Gardens và The Mansions đều ghi nhận tỷ lệ cư dân sinh sống thực tế đạt tới 100%. Phân khu căn hộ Park Kiara lấp đầy 432 căn hộ sau 12 tháng vận hành kể từ tháng 8/2022. Cuối năm 2025, Parc Régent ghi nhận sức mua hết toàn bộ 309 căn chỉ trong những ngày đầu mở bán.

Le Parc Place và chuẩn sống “Parkfront Living” giữa lòng Hà Nội

Tiếp nối sự thành công đó, Le Parc Place được giới thiệu là phân khu căn hộ cao cấp nằm tại vị trí trung tâm của ParkCity Hanoi. Theo chủ đầu tư, với quy mô hơn 1,6 ha bao gồm 802 căn hộ và sky villa ấn tượng, phân khu kiến tạo không gian sống mật độ thấp lý tưởng khi chỉ bố trí từ 7 - 10 căn hộ mỗi tầng cùng hơn 30 hệ tiện ích toàn diện chất lượng cao.

Le Parc Place ôm trọn tầm nhìn công viên và hồ cảnh quan. Ảnh phối cảnh dự án

Điểm nhấn giúp Le Parc Place thiết lập một chuẩn mực sống mới chính là phong cách sống "Parkfront Living" với tầm nhìn hướng trực diện ra công viên xanh và hồ nước rộng tới 4,2 ha. Do đây là quỹ đất cảnh quan đã được quy hoạch cố định, tầm nhìn của dự án được đảm bảo thông thoáng vĩnh viễn, không lo ngại bị ảnh hưởng bởi các công trình tương lai. Trải nghiệm “resort trên không” này còn được nối dài bởi các mảng xanh diện tích lớn bố trí linh hoạt từ tầng trệt, tầng 5, tầng 15 cho đến tầng thượng của tòa nhà.

Kiến trúc thanh lịch Pháp và cảnh quan đa tầng tiện ích

Để tối ưu hóa giá trị của tầm nhìn độc bản, chủ đầu tư đã bắt tay với các đơn vị thiết kế quốc tế danh tiếng. Phần kiến trúc do Ronald Lu & Partners (Hong Kong) đảm nhiệm, mang phong cách kiến trúc Pháp đương đại thanh lịch thông qua những đường bo tròn mềm mại ở mặt ngoài, kết hợp hệ ban công rộng và cửa kính tràn giúp kết nối không gian thiên nhiên cùng tầm nhìn ra công viên phóng khoáng. Trong khi đó, phần cảnh quan được thực hiện bởi One Landscape (Hong Kong) với triết lý "Land-culture", chú trọng kết nối các giá trị bản địa với không gian sống hiện đại, đồng thời khéo léo tích hợp chuỗi tiện ích đa dạng mang tới trải nghiệm sống nghỉ dưỡng trên cao.

Bể bơi và bể thư giãn tại Le Parc Place. Ảnh phối cảnh dự án

Tương tự các dự án chung cư cao cấp khác tại ParkCity Hanoi, mỗi căn hộ tại Le Parc Place đều sở hữu ít nhất một chỗ đỗ xe ô tô định danh, căn sky villas có tới ba chỗ đỗ xe định danh. Đây là điều khác biệt hiếm có trên thị trường căn hộ Hà Nội hiện nay.

Trong dài hạn, khi Hà Nội tiếp tục mở rộng và áp lực đô thị hóa ngày càng lớn, những dự án có tầm nhìn công viên, mặt nước và môi trường sống chất lượng cao ngay trong lòng đô thị sẽ trở thành nhóm tài sản sở hữu giá trị bền vững vượt lên trên yếu tố vị trí đơn thuần. Và đó cũng chính là lợi thế của Le Parc Place trong bức tranh phát triển mới của bất động sản Thủ đô.

Đăng ký ngay hôm nay để hưởng những đặc quyền ưu tiên trong sự kiện giới thiệu dự án vào tháng 7/2026 Địa chỉ: Phòng bán hàng, Khu đô thị ParkCity Hanoi, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Nội Website: https://leparcplace.com.vn Hotline: 0936 793 338

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam - VIDC)