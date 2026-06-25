Theo kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn phường Xuân Đỉnh dự kiến triển khai 26 dự án với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi gần 97ha - một trong những khu vực có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn ở phía Bắc Hà Nội.

Trong đó, có 21 dự án sử dụng vốn ngân sách và 5 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, tập trung vào phát triển hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị, công trình văn hóa - xã hội và các dự án thuộc Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Trong nhóm dự án sử dụng vốn ngân sách, có 11 dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025.

Trong đó có dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ Nhuận qua Nhà máy nước Cáo Đỉnh đến chợ Xuân Đỉnh, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Bắc Thủ đô.

Một số công trình dân sinh quan trọng khác cũng tiếp tục được thực hiện như xây dựng Trường Mầm non Xuân Đỉnh D, trụ sở làm việc phường Xuân Tảo (cũ), nhà văn hóa tổ dân phố Cáo Đỉnh 1 và Cáo Đỉnh 2.

Trong lĩnh vực văn hóa, Hà Nội sẽ triển khai dự án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Công viên Hữu nghị thuộc Khu đô thị mới Tây Hồ Tây với quy mô khoảng 28,61ha. Đây là một trong những dự án có diện tích lớn nhất trong danh mục dự kiến triển khai tại khu vực.

Ngoài ra, thành phố cũng tiếp tục thực hiện các dự án cải tạo hạ tầng hiện hữu như cống hóa mương thoát nước sau Trường Tiểu học Xuân La, cải tạo mở rộng ngõ 38 đường Xuân La kết nối với đường Võ Chí Công nhằm tăng khả năng thoát nước và giảm áp lực giao thông.

Đặc biệt, hai dự án đường sắt đô thị trọng điểm tiếp tục nằm trong kế hoạch triển khai gồm tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (tuyến 2.1) với diện tích thu hồi khoảng 17,59ha và dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn - Ga Hà Nội.

Bên cạnh các dự án chuyển tiếp, địa phương đăng ký mới 10 dự án sử dụng vốn ngân sách trong giai đoạn 2026-2030.

Phần lớn các dự án tập trung vào phát triển hệ thống giao thông nhằm tăng khả năng kết nối giữa khu vực Xuân Đỉnh với Khu đô thị Tây Hồ Tây và các trục giao thông lớn như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hoàng Tôn.

Nổi bật là các dự án xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn; tuyến đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; tuyến đường nối từ Nhà máy nước Cáo Đỉnh đến đường Nguyễn Hoàng Tôn; đường nối từ đường Minh Tảo đến Nguyễn Hoàng Tôn; đường nối từ Phạm Văn Đồng qua sông Cầu Đá đến Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Thành phố cũng dự kiến xây dựng tuyến đường kết nối Phạm Văn Đồng với Nguyễn Hoàng Tôn, đoạn từ Xuân Đỉnh đến nút giao vòng xuyến, cùng tuyến đường vào Trường Tiểu học Xuân Đỉnh nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực dân cư hiện hữu.

Song song với các dự án giao thông, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Xuân Tảo và dự án hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ điều hòa Xuân Đỉnh 1.

Đáng chú ý, địa phương còn đề xuất triển khai 3 ô đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư tại phường Xuân Đỉnh, gồm ô đất C1/LX10 diện tích 3.300m2 và hai vị trí tại ô đất C1/LX11 với tổng diện tích khoảng 3.400m2.

Đối với nhóm dự án vốn ngoài ngân sách, có 5 dự án tiếp tục được triển khai, chủ yếu tập trung tại Khu đô thị Tây Hồ Tây và Khu Đoàn Ngoại giao.

Trong đó, dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây (giai đoạn 2) tiếp tục được triển khai cùng 3 tuyến đường khung và quảng trường trung tâm của khu đô thị.

Ngoài ra còn có dự án xây dựng tuyến đường A4 thuộc Khu A5 của Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây; dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Đoàn Ngoại giao và dự án xây dựng cầu vượt bộ hành phục vụ cụm trường tiểu học, THCS Tây Hồ Tây.